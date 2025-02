Tim Cook annuncia un futuro ricco di innovazione per l’iPhone. Finalmente arrivano due iPhone in totale rottura con il passato.

Negli ultimi anni, il design dell’iPhone non ha subito cambiamenti radicali. Sebbene ogni nuovo modello presenti miglioramenti, non molti definirebbero gli aggiornamenti di Apple come veri e propri balzi innovativi. Tuttavia, secondo il CEO Tim Cook, il futuro della linea iPhone si preannuncia entusiasmante, con molta innovazione in arrivo.

Un futuro luminoso per l’iPhone, secondo Tim Cook

Durante la conferenza sugli utili del trimestre natalizio, Apple ha annunciato un fatturato record di 124 miliardi di dollari, il più alto della sua storia. Tuttavia, le vendite di iPhone hanno avuto un andamento altalenante: in Cina sono risultate inferiori alle aspettative, forse a causa della mancanza di funzioni IA, mentre in altri mercati l’iPhone 16 ha superato le vendite dell’iPhone 15.

Interpellato sull’innovazione dell’iPhone, Tim Cook ha dichiarato:

“C’è ancora molto da scoprire e non potrei essere più ottimista sulla nostra roadmap… c’è ancora molta innovazione da portare sugli smartphone.

Le parole di Cook potrebbero sembrare la classica retorica da amministratore delegato, ma rafforzano le indiscrezioni secondo cui Apple starebbe preparando cambiamenti significativi nel design dei futuri iPhone. Secondo numerosi rumor, nel 2025 Apple potrebbe finalmente (?) mettere mano al modulo fotografico posteriore, che, sul fronte del layout, non subisce modifiche da ormai oltre quattro generazioni.

Due iPhone radicalmente nuovi?

Lo scorso ottobre, il responsabile dell’hardware John Ternus ha dichiarato al team di ingegneria che i prossimi iPhone saranno i più ambiziosi nella storia del prodotto.

Quest’anno, Apple dovrebbe introdurre l’iPhone 17 Air, caratterizzato da un design ultra-sottile e un nuovo formato di schermo. Insomma, sarà davvero diverso da tutti gli altri modelli della line-up e, dunque, anche dagli smartphone degli anni passati. Ma la vera rivoluzione potrebbe arrivare nel 2026, quando Apple potrebbe presentare il primo iPhone pieghevole. Se i piani attuali verranno rispettati, l’iPhone 18 Fold adotterà un design a conchiglia, simile ai vecchi flip phone e al Samsung Galaxy Z Flip. Insomma, in questo biennio, tutti coloro che accusavano Apple di star dormendo sugli allori verranno finalmente accontentati.