Il finto account Instagram di Tim Cook che ha ingannato anche i dirigenti di Apple

Sorpresa, Tim Cook è anche su Intagram! Oppure no? Notoriamente, il CEO di Apple non è un grande amante dei social network: nel 2013 ha aperto un account su Twitter, poi non è più sbarcato su nessun’altra piattaforma, con un’unica eccezione: Weibo, il social più usato in Cina.

In questi giorni numerose persone hanno notato che su Instagram è apparso un account apparentemente riconducibile a Tim Cook, che ha già macinato diversi follower. Peccato che sia un account falso.

Un inganno ben congegnato, al punto che – ignari della natura fraudolenta dell’account – perfino numerosi dirigenti di punta di Apple hanno iniziato a seguire il finto profilo di Tim Cook – che si presenta con l’handle @tim.d.cook.

Il profilo è relativamente recente: è stato creato a giugno di quest’anno. Il primo post del 20 agosto ha celebrato la Giornata Mondiale della Fotografia con due foto scattate con un iPhone. Il secondo post, creato il 23 agosto, è un annuncio pubblicitario di 30 secondi per la campagna in collaborazione con 3DPets, lanciata la settimana scorsa.

Bisogna dare credito a chiunque sia dietro a questo falso: il taglio, molto istituzionale, è perfettamente nello stile di comunicazione dell’amministratore delegato di Apple.

Non sappiamo che l’account sia una specie di tributo al dirigente di Apple o se, al contrario, nasconda uno scopo più malevolo. Di certo sembra esserci che Apple sia a conoscenza del caso, tant’è che, stando al sito 9to5mac, gli avvocati dell’azienda avrebbero già scritto a Meta intimando che l’account venga chiuso quanto prima.

