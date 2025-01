Una delle questioni più affascinanti riguarda il modo in cui i ragni percepiscono gli odori. Il fascino è dovuto al fatto che i ragni non possiedono antenne, di cui invece sono dotati gli altri insetti. A tal proposito, recenti studi, pubblicati su Proceedings of the National Academy of Sciences, hanno risolto questo enigma. È stato dimostrato che i ragni maschi usano peli olfattivi detti sensilla dei pori delle pareti (i sensilli parete-poro) situati sulle zampe, vicino al corpo. Rilevano i feromoni sessuali femminili. Ciò è stato possibile grazie all’identificazione della struttura chimica del feromone.

Questi sensilli sono stati indentificati tramite la microscopia elettronica ad alta risoluzione. Si trovano esclusivamente sui maschi adulti, in posizioni che non entrano in contatto diretto con le superfici. Essi suggeriscono una funzione specifica nell’olfatto aereo.

I sensilli parete-poro sono unici nei ragni vespa. A differenza dei sensilli gustativi (i sensilli punta-pori), posizionati sul lato inferiore delle zampe, i sensilla dei pori delle pareti mostrano un’evoluzione unica. Essi, infatti, consentono agli esemplari maschi di individuare gli esemplari femmina tramite segnali chimici trasportati nell’aria.

Dai sensilli alla biologia molecolare: ecco come i ragni percepiscono gli odori

Gli esperimenti sono stati condotti su esemplari maschi di Argiope bruennichi. I risultati hanno rilevato che i sensilli rispondono in modo estremamente sensibile ai feromoni sessuali femminili. Anche minime quantità di queste sostanze chimiche attivano una chiara risposta neuronale.

Tale fenomeno evidenzia come i ragni siano dotati di un sistema olfattivo sofisticato. Studi su 19 specie di ragni hanno confermato che i sensillla dei pori delle pareti sono comuni, sebbene assenti nei ragni botola basali. L’evoluzione di questi tratti è andata persa in diversi lignaggi. Questo studio apre un vasto campo di ricerca riguardo alla percezione degli odori nelle femmine. Inoltre, getta le basi per l’indagine dei meccanismi molecolari e neurali che regolano il loro olfatto.