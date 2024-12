Terremoti e cambiamenti climatici, arriva la rivelazione scioccante. Secondo uno studio piuttosto recente della Colorado State University e pubblicato su Geology, il cambiamento climatico potrebbe influenzare la frequenza dei terremoti, aggiungendosi anche ad un piccolo ma crescente insieme di prove che dimostrerebbero come il clima può effettivamente alterare il ciclo sismico.

Nello specifico i geologi hanno analizzato le montagne Sangre de Cristo nel Colorado meridionale, ovvero una catena montuosa la quale presenta una faglia molto attiva sul margine occidentale. I risultati dello studio indicano come la faglia era stata tenuta in posizione dal peso dei ghiacciai durante l’ultima era glaciale e in seguito allo scioglimento del ghiaccio, lo slittamento della faglia sarebbe aumentato. Questo vuole dire soltanto una cosa, ovvero che l’attività sismica lungo la faglia potrebbe aumentare una volta che i ghiacciai si ritirino.

Il ritmo dei cambiamenti climatici influenza la frequenza dei terremoti

A parlare è stata la prima autrice Cece Hurtado, la quale ha riferito che il cambiamento climatico sta avvenendo ad un ritmo di ordini di grandezza superiore a quello che osserviamo nei registri geologici.

Lo vediamo nei rapidi ritiri dei ghiacciai montani in Alaska, Himalaya e Alpi. In molte di queste regioni, ci sono anche tettoniche attive e questo lavoro dimostra che, poiché il cambiamento climatico altera i carichi di ghiaccio e acqua, le aree tettonicamente attive potrebbero vedere movimenti di faglia e terremoti più frequenti a causa di condizioni di stress in rapido cambiamento.

Questo ancora quanto dichiarato dalla prima autrice. Non è di certo una novità il fatto che il clima ben si adatta ai cambiamenti sismici sulla superficie terrestre.

Ad esempio, l’innalzamento tettonico delle catene montuose altera la circolazione atmosferica e le precipitazioni. “Siamo stati in grado di modellare questi processi per un po’, ma è difficile trovare esempi in natura”, ha aggiunto Sean Gallen professore associato di geoscienze e autore senior dello studio.