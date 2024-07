Molti avranno avuto modo di aver sentito parlare de El Niño-Oscillazione Meridionale, espressione questa con la quale si fa riferimento ad un cambiamento dei venti e delle correnti delle acque tropicali del Pacifico del tutto imprevedibili. Ed in grado di influire in modo piuttosto significativo sul clima dell’intero Pianeta. Una recente ricerca ha invece rivelato la presenza di un “nuovo El Niño” e quindi di un nuovo fenomeno climatico scoperto esattamente a Sud dell’equatore.

Le sue origini sembrerebbero essere legate ad una piccola area dell’Oceano Pacifico sud-occidentale , e quindi vicino all’Australia e alla Nuova Zelanda. Ma nonostante ciò sembrerebbe essere in grado di interessare cambiamenti di temperatura in tutto l’emisfero australe. A rivelarlo è stato uno studio guidato dall’Università di Reading ed i cui risultati sono stati invece pubblicati sul Journal of Geophysical Research: Oceans.

I risultati dello studio

Tale studio rivela quanto, per il clima, sia importante l’interazione tra atmosfera e oceano. Inoltre secondo il team di ricercatori impegnati appunto in tale ricerca la scoperta effettuata potrà rivelarsi di grande aiuto in futuro per poter capire i cambiamenti climatici. Il nuovo El Niño è stato scoperto grazie alla simulazione del clima nell’arco di 300 anni, il tutto tramite dei modelli sofisticati in grado di combinare dati legati all’atmosfera, il ghiaccio marino e gli oceani.

Proprio tale analisi ha permesso di evidenziare una variazione della temperatura superficiale dei mari nell’emisfero australe chiamata esattamente “Southern Hemisphere Circumpolar Wavenumber-4 Pattern’. Quella che si crea altro non è che una vera e propria reazione a catena che ogni anno si ripete nell’emisfero australe con quattro regioni calde e fredde alternate nei mari. E tutto ha inizio proprio vicino all’Australia e alla Nuova Zelanda.

Accade esattamente che quando in questa piccola area la temperatura dell’oceano cambia ecco che si crea un effetto a catena in tutta l’atmosfera che investe l’emisfero australe con forti venti occidentali.