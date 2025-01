Un articolo pubblicato sulla rivista accademica Zoological Research: Diversity and Conservation descrive la scoperta di nuove specie di ragno e la loro connessione con la musica.

Nella provincia cinese dello Yunnan sono state scoperte 16 nuove specie di ragno. Ad occuparsi della ricerca è stato Mi Xiaoqi, professore presso l’Università di Tongren, nella provincia sud-occidentale cinese di Guizhou. La scoperta è spiegata in un articolo pubblicato sulla rivista accademica Zoological Research: Diversity and Conservation. L’articolo è stato pubblicato da Mi Xiaoqi insieme ai ricercatori Wang Cheng e Li Shuqiang.

Il ricercatore ha dato alle nuove specie il nome delle canzoni del musicista “Mandopop” Jay Chou. Mi Xiaoqi è fan di Jay Chou da quando frequentava l’università, come sostiene l’agenzia di stampa statale Xinhua. Si tratta di uno degli artisti in lingua mandarina più famosi al mondo, che conta oltre 30 milioni di dischi venduti. È nato a Taiwan ed è riconoscibile per i brani pop e le ballate romantiche.

I brani di Jay Chou danno il nome ai ragni

Le canzoni di Jay Chou diventano ora immortali grazie al ricercatore Mi Xiaoqi, e danno il nome alle specie di ragni a otto zampe scoperte di recente. Un ragno giallo-marrone lungo 2,36 millimetri è stato rinominato Secret Code, dal titolo della canzone d’amore del 2002, che fa parte dell’album di successo “The Eight Dimensions”.

Dando un’occhiata al testo, è presente la frase: “Non andartene mai, ti manca il pezzo mancante del mio mondo”. Non è stato spiegato quale sia l’attinenza tra la frase della canzone di Jay Chou e il ragno.

Altri ragni prendono il nome da brani anch’essi molto amati, alcuni esempi sono: “Rainbow spider”, “Dragon Fist spider” e “Excuse spider”. Il nome dell’artista Jay Chou faceva già parte di scoperte scientifiche. Nel 2011, infatti, gli astronomi di Taiwan hanno denominato un asteroide con il nome del cantante. Il ricercatore Mi Xiaoqi ha rilasciato questa dichiarazione all’agenzia di stampa statale Xinhua: