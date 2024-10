Tante volte sicuramente avrete sentito dire che la musica fa bene al cuore oltre che alla mente. Ed ecco che proprio una recente ricerca presentata all’American College of Surgeons Clinical Congress 2024 ha posto l’attenzione sulla questione svelando che la musica ha anche il potere di alleviare il disagio fisico. E quindi proprio per tale motivo potrebbe rivelarsi di grande aiuto per la ripresa dei pazienti che hanno subito un delicato intervento chirurgico.

Volendo entrare più nel dettaglio della questione possiamo dire che proprio i ricercatori della Facoltà di Medicina della California Northstate University hanno scoperto che tra la musica e il recupero post operatorio del paziente vi sono importanti correlazioni. La teoria in questione è iniziata dall’esame effettuato su 3.736 studi.

I risultati ottenuti

Grazie allo studio effettuato, ed esattamente grazie alla Numeric Rating Scale e la Visual Analogue Scale è stato possibile evidenziare una riduzione del dolore pari al 19% e 7% nei pazienti che dopo l’intervento chirurgico si sono sintonizzati sulla musica. Oltre a questo occorre precisare che l’analisi ha anche evidenziato una diminuzione del livello di ansia pari al 3% nei pazienti. Parlando sempre dei risultati ottenuti possiamo inoltre affermare che l’analisi ha rivelato anche una diminuzione del 50% di uso di morfina il giorno dopo l’intervento.

Sulla questione è intervenuto l’autore principale dello studio oltre che Professore di chirurgia ovvero il dott. Eldo Frezza. Il medico ha affermato che molto spesso i pazienti che si svegliano dopo l’intervento chirurgico oltre ad essere spaventati non riescono a capire dove si trovano. In questi casi quindi, ha poi continuato: