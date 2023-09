Ragni: i nomi delle tre specie scoperte sono un omaggio a Star Trek

Gli aracnologi brasiliani Alexander Sanchez-Ruiz e Alessandro B. Bonaldo hanno scoperto tre nuove specie di ragni in Messico e Costa Rica e hanno deciso di dedicarle ai personaggi e all’autore della serie televisiva “Star Trek”. Questo omaggio insolito è stato reso noto attraverso uno studio pubblicato sull’European Journal of Taxonomy, in cui è stato coniato il nome “Roddenberryus” per il nuovo genere di ragni.

Le tre specie di ragni scoperte sono state nominate individualmente in onore dei personaggi principali di “Star Trek” e del suo creatore Gene Roddenberry. R. kirk è stato trovato in Costa Rica, R. spock è stato scoperto a Campeche, in Messico, mentre R. mccoy è stato identificato nella Baya California, anch’essa in Messico settentrionale. Questa insolita scelta di nomi scientifici è stata fatta per celebrare la serie televisiva e tracciare parallelismi con la cultura popolare.

Secondo Alexandre B. Bonaldo, uno dei ricercatori coinvolti nello studio, queste nuove specie di ragni presentano somiglianze con le astronavi presenti nella serie “Star Trek”. Gli scienziati spesso scelgono nomi scientifici interessanti per generi e specie allo scopo di riconoscere persone o collegarli alla cultura popolare e alle usanze locali.

La serie “Star Trek” è stata una delle più famose e influenti nella storia della televisione e del cinema, contribuendo a plasmare l’atteggiamento del pubblico nei confronti della scienza e della fantascienza. La scelta di dedicare questi ragni ai personaggi di “Star Trek” rappresenta un omaggio significativo a Gene Roddenberry e ai fan della serie.

Il genere “Roddenberryus” non comprende solo le tre specie di ragni ispirate ai personaggi della serie, ma anche altre due specie: R. sargi, scoperto in Guatemala, e R. pelegrina, trovato a Cuba. Tuttavia, queste due specie erano state erroneamente classificate sotto il genere “Caponina”, quindi non è stato possibile rinominarle in modo simile a “Star Trek”. La scelta dei nomi per queste specie è un esempio di come la scienza possa occasionalmente abbracciare la cultura popolare in modi inaspettati.

Le immagini delle tre specie di ragni mostrano una pigmentazione accesa, in particolare nel cefalotorace, e una macchia nera distintiva vicino agli occhi, che rende chiaramente riconoscibile il lato della bocca rispetto a quello dell’addome. Il genere “Roddenberryus” fa parte della famiglia degli aracnidi Caponidi, caratterizzata dalla presenza di solo due occhi invece di otto, comune in molti altri ragni. Questi ragni non sono pericolosi per gli esseri umani, e il loro veleno non ha effetti negativi significativi sui mammiferi. La scoperta di queste nuove specie di ragni ha anche fornito importanti informazioni sull’evoluzione dei ragni Nopinae, la sottofamiglia a cui appartengono.