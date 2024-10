Una scoperta davvero straordinaria è quella fatta da un gruppo di ricercatori nelle foreste pluviali del Madagascar. Ma esattamente di cosa stiamo parlando? Semplice, della scoperta di sette nuove specie di rane arboree davvero molto particolari. Il loro suono infatti è piuttosto insolito, tanto da somigliare non a quello di una classica rana ma al richiamo tipico degli uccelli. Inoltre i loro richiami fanno tanto tornare alla mente quelli che sono gli effetti sonori che vengono utilizzati nel celebre universo fantascientifico di Star Trek.

Sulla questione si è espresso il professore associato Mark D. Scherz che nel corso di un’intervista rilasciata a IFLScience oltre ad aver affermato quanto detto in precedenza, e quindi che il richiamo di questi animali somiglia molto agli effetti sonori utilizzati nella serie originale di Star Trek, ha poi colto l’occasione per rivelare che lui stesso e altri colleghi sono dei grandi appassionati di tale serie . E per tale motivo hanno deciso di dare alle rane il nome di alcuni personaggi di Star Trek.

Dove vivono le nuove specie di rane scoperte

Volendo entrare più nel dettaglio della scoperta possiamo dire che queste sette nuove specie di rane sono state trovate su un’isola che fa parte delle regioni più montuose del Madagascar. Vivono solitamente lungo dei corsi d’acqua a corso d’acqua rapido, e secondo gli esperti questo loro strano richiamo potrebbe essere proprio legato al tentativo di voler sovrastare il rumore dell’acqua per farsi sentire. Le nuove sette specie di rane scoperte sono state così rinominate: