Si chiama New Glenn il nuovo razzo che dovrebbe decollare dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Il lancio è previsto per mercoledì 1:00 (0600 GMT), secondo una comunicazione della Federal Aviation Administration. La missione NG-1 è volta al trasporto di Blue Ring, una piattaforma di dispiegamento satellitare più flessibile. La piattaforma rimarrà a bordo del secondo stadio del razzo per sei ore, durante il volo di prova. Il veicolo è stato finanziato dal Dipartimento della Difesa.

L’operazione segnerà l’ingresso di Blue Origin nel mercato dei lanci orbitali dopo anni di voli suborbitali con il razzo New Shepard. Di dimensioni ridotte, New Shepard trasporta passeggeri e carichi utili in brevi viaggi ai confini dello spazio.

Blue Origin Vs. SpaceX

Questo nuovo traguardo inasprirà la rivalità tra Bezos e Musk, proprietario di SpaceX e simpatizzante di Donald Trump. I razzi Falcon 9 di Space X sono dei pezzi forti dell’industria. Anche il Falcon 9, è dotato di un primo stadio riutilizzabile progettato per atterrare verticalmente su una nave in mare.

New Glenn è un mezzo di 98 metri ed è progettato per trasportare carichi più grandi e pesanti. Esso supera il Falcon ) di 70 metri. Per capacità di carico, New Glenn si colloca tra il Falcon 9 il Falcon Heavy. Il razzo brucia gas naturale liquido più pulito, contando su un minor numero di motori.

“Se fossi ancora un dirigente senior della NASA, sarei entusiasta di avere finalmente un po’ di concorrenza con il Falcon 9” dichiara G. Scott Hubbard all’AFP, ex “Mars Czar” della NASA adesso alla Stanford University. Egli aggiunge che una maggiore concorrenza potrebbe aiutare a ridurre i costi di lancio.

Elon Musk sogna di colonizzare Marte, Jeff Bezos immagina invece colonie spaziali. Sul piano politico, Musk è stato criticato per la sua vicinanza a Trump. Bezos ha cercato di migliorare i rapporti facendogli visita nella sua residenza privata a Mar-a-Lago. Per di più, Amazon ha annunciato una donazione di 1 milione di dollari al comitato di insediamento di Trump. Questi gesti potrebbero essere visto come un tentativo di costruire un rapporto più positivo con l’amministrazione Trump.