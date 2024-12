Per la prima volta in 30 anni, la FDA ridefinisce le regole degli alimenti salutari.

Gli Stati Uniti hanno ridefinito ciò che si qualifica come cibo “sano” per la prima volta in 30 anni, eliminando dalla lista prodotti come il pane bianco e accogliendo opzioni ricche di sostanze nutritive come uova e salmone. La mossa arriva sullo sfondo di una crescente crisi interna di malattie croniche prevenibili legate all’alimentazione, che gli esperti avvertono richiedono un’azione immediata.

La Food and Drug Administration (FDA) ha anche annunciato che sta sviluppando un nuovo simbolo per aiutare i produttori a segnalare rapidamente ai consumatori che un alimento soddisfa i criteri “sani”.

La FDA fa sapere quali sono gli alimenti salutari con l’obiettivo di prevenire le malattie

“Le malattie legate all’alimentazione, tra cui le malattie cardiache, il cancro e il diabete, sono la principale causa di disabilità e malattia negli Stati Uniti e contribuiscono allo status dell’America con l’aspettativa di vita più bassa tra i grandi paesi ad alto reddito“, ha sottolineato ai giornalisti Jim Jones, funzionario senior della FDA. Statistiche allarmanti evidenziano l’urgenza del problema: il 77% degli americani supera le raccomandazioni per l’assunzione di grassi saturi, il 63% supera i limiti per gli zuccheri aggiunti e uno sbalorditivo 90% consuma troppo sodio. Quasi l’80% è a corto di latticini, frutta e verdura. “L’indicazione salutare è stata aggiornata per garantire che i consumatori abbiano accesso a informazioni nutrizionali più complete, accurate e aggiornate sulle etichette degli alimenti“, ha aggiunto Jones.

Secondo le nuove regole, gli alimenti etichettati come “sani” devono contenere una quantità significativa di uno o più gruppi di alimenti raccomandati dalle linee guida dietetiche della FDA, come verdure, proteine, latticini o cereali. Devono inoltre rimanere entro limiti specifici per i grassi saturi, il sodio e gli zuccheri aggiunti. Non tutti i grassi sono uguali, ha sottolineato Claudine Kavanaugh della FDA. Quando la regola originale è stata introdotta negli anni ’90, “l’obiettivo era quello di ridurre tutti i grassi. Oggi, l’enfasi è sulla riduzione dei grassi saturi riconoscendo i benefici dei grassi sani“.

Questo cambiamento significa che avocado, noci, semi, pesce ad alto contenuto di grassi, uova e olio d’oliva ora si qualificano come “sani“. Al contrario, gli snack zuccherati alla frutta, le barrette fortemente zuccherate, i cereali per la colazione fortificati e lo yogurt o il punch alla frutta ad alto contenuto di zuccheri aggiunti – tutti precedentemente meritati dall’etichetta – non fanno più il taglio.