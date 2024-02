Elden Ring: Shadow of the Erdtree, nuovi dettagli su mappa, nemici, armi e personaggi

Ai microfoni di IGN USA, Hidetaka Miyazaki ha fornito nuovi dettagli su Shadow of Erdtree, l'attesa espansione di Elden Ring in arrivo il prossimo 21 giugno.

Elden Ring: Shadow of Erdtree, la nuova espansione dell’apprezzatissimo open world targato FromSoftware, si è finalmente mostrata la scorsa settimana con un primo gameplay trailer che ci ha dato modo di farci un’idea su quelli che saranno i contenuti e le ambizioni di questo nuovo viaggio.

Il corposo video, della durata di oltre 3 minuti, ha mostrato alcuni frammenti di gameplay, conditi dalla presenza di armi inedite, nuovi ed affascinanti personaggi ed epici combattimenti. Tante le conferme, ma ancor di più gli interrogativi ed i dubbi da dipanare. Intervistato da IGN per la recente presentazione dell’espansione, il director Hidetaka Miyazaki ha cercato di placare questa sete di informazioni, fornendo finalmente qualche dettaglio in più sul DLC. Ricapitoliamo dunque, in questo articolo, quanto emerso dall’intervista, dando nuovamente uno sguardo più approfondito al trailer.

Uno sguardo al gameplay trailer

Il gameplay trailer si apre con l’arena di combattimento di Mogh, all’interno del quale troviamo il bozzolo di Miquella. La telecamera indugia proprio su questo dettaglio, dandoci la conferma ufficiale che questo nuovo DLC avrà proprio a che fare con il fratello gemello di Malenia ( un personaggio che i fan di Elden Ring hanno imparato ad amare ed odiare durante il loro viaggio nelle terre dell’Interregno).

Dunque, proprio come avevamo ipotizzato lo scorso anno, Miquella avrà un ruolo centrale all’interno di questa espansione che si prospetta essere per contenuti ed ambizioni davvero imponente. “Il giocatore” dice Miyazaki “sarà chiamato a seguire le orme di Miquella nello stesso modo in cui ha seguito i luoghi di grazia nell’Interregno. Anche altri PNG seguiranno il percorso compiuto da Miquella, che i giocatori potranno incontrare e con cui avranno la possibilità di interagire.”

Dal bozzolo inanimato di Miquella si passa poi subito all’azione, con il nostro Selzaluce che cavalca in una distesa erbosa disseminata di tombe. Il filmato mostra una sequenza di luoghi molto diversi e variegati, con diversi nemici, boss e personaggi inediti. Molti dei luoghi mostrati nel trailer appaiono simili a quelli dell’Interregno, ma Miyazaki ha spiegato accuratamente come in realtà questo nuovo viaggio andrà a svolgersi in un luogo completamente inedito: la Terra delle Ombre, un luogo distaccato dall’Interregno da cui potremo accedere proprio dall’arena di Mohg.

La mappa sarà completamente inedita, separata dall’Interregno, oscurata da quest’ombra che avvolgerà l’area di gioco e che potrà essere raggiunta con una sorta di portale. In termini di ambientazione e tematiche, tecnicamente occupa lo stesso spazio delle Interregno, il medesimo universo” dice Miyazaki ai microfoni di IGN. A causa di un evento legato alla storia che non riveleremo oggi, quest’area si staccherà fisicamente dalla mappa e diverrà una zona separata da quella principale. Terre delle Ombre è un luogo che il giocatore visiterà per ripercorrere i passi di Miquella. Nell’espansione i giocatori dovranno tracciare il percorso compiuto da Miquella e seguire le sue orme, cercando di capire i motivi che si celano dietro il suo viaggio. Un altro aspetto della trama è legato alla regina Marika e ciò che ha fatto nelle Terre delle Ombre, e cosa ha spinto Miquella a seguirla fino a lì.”

Una buona parte del trailer, poi, si focalizza sulla presentazione di un nuovo personaggio, ovvero Messmer. Nel filmato, lo vediamo come una figura misteriosa, oscura e di rosso vestita, un boss potente e sinuoso nei movimenti che si scaglia contro il nostro senzaluce con i suoi infuocati colpi di spada.

Messmer sarà una figura chiave di questo DLC” dice Miyazaki.Alla fine del trailer avrete sicuramente visto una scena che mostra Messmer seduto su una sedia simile a un trono, e chi ha giocato al gioco potrebbe riconoscerlo come uno di quelli della stanza del boss dove si combatte contro Morgott. Questo rappresenta i troni alla base dell’Albero Madre e dovrebbe simboleggiare che Messmer si trova sullo stesso piano di questi altri semidei e dei figli di Marika che sedevano su questi troni. Quindi è una figura importante che compete con gli altri semidei. Giocando al contenuto scaricabile, scoprirete perché non era presente nelle leggende legate dell’Albero Madre.”

Parole, quelle di Miyazaki, che, unite all’iniziale del suo nome e ai tratti generali del personaggio, potrebbero indurci a pensare che Messmer altro non sia che uno dei figli di Marika e Radagon, fratello dunque di Miquella e Malenia. Fan più attenti hanno, inoltre, persino notato che il braccio di Messmer è molto simile a quello che fuoriesce dal bozzolo di Miquella, arrivando a ricamare delle teorie che vedevano Messmer come una proeiezione di Miquella stessa. Sicuramente avremo tempo e modo per abbandonarci a speculazioni più approfondite nel corso dei quattro mesi che ci separano dall’uscita, ma nel frattempo ci sono anche tutta una serie di altri dettagli rivelati dal director che meritano la nostra attenzione.

Altri dettagli sull’espansione

Ad esempio, il director ha anche riferito che il team ha lavorato sodo per cercare di rendere l’esperienza di gioco proposta all’interno di Shadow of Erdtree all’altezza delle aspettative dei giocatori, non solo in termini di contenuti ed esplorazione, ma soprattutto in termini di sfida. Il trailer ha mostrato una parte dei nuovi nemici disponibili, ma ce ne saranno tanti altri, tra cui anche diversi boss opzionali, che daranno un bel po’ di filo da torcere ai giocatori.

“Abbiamo deciso di inserire degli extra opzionali che sapranno come mettere alla prova i più esperti. Abbiamo preparato dei boss con un pattern simile all’interno dell’area dell’espansione, che sfideranno il giocatore e che speriamo siano memorabili come lo è stata Malenia.”

Quanto all’estensione del DLC, il director ha dichiarato che l’espansione sarà molto corposa ed in grado di intrattenere i giocatori per un bel po’ di ore. Come ampiezza, la nuova zona delle Terre delle Ombre sarà simile o anche un po’ più grande della zona di Sepolcride e piena zeppa di nuovi personaggi, segreti, nuove magie e nuove armi. Alcune di queste sono state mostrate durante il trailer, ma MIyazaki assicura che saranno molte di più: il DLC, infatti, includerà ben 8 tipologie di armi, tra cui pezzi di equipaggiamento per il combattimento corpo a corpo.

Elden Ring: Shadow of Erdtree sarà disponibile a partire dal 21 giugno 2024.