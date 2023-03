Elden Ring: Shadow of Erdtree, cosa possiamo aspettarci?

FromSoftware ha annunciato ufficialmente Shadow of the Erdtree, la prima espansione di Elden Ring. Diamo uno sguardo più approfondito alla key art.

Con un annuncio a sorpresa, From Software ha svelato l’arrivo di Shadow of Erdtree, la prima e tanto attesa espansione di Elden Ring. Tramite un tweet, la software house ha rivelato che ben presto avremo modo di immergerci finalmente in una nuova avventura tra le lande dell’Interregno, senza fornirci però alcun dettaglio su periodo d’uscita o su quelli che saranno i contenuti che andranno ad impreziosire l’atteso DLC. Ciò che abbiamo è solo una prima key art relativa all’espansione, un’immagine che mostra un personaggio misterioso immerso in uno scenario spettrale.

Anche se l’immagine in sé sembrerebbe comunicare ben poco, ci sono alcuni dettagli su cui vale la pena soffermarsi e che ci permettono già di farci un’idea su quelli che saranno alcuni degli elementi presenti nell’espansione. Cerchiamo quindi di capire cosa possiamo aspettarci da Shadow of Erdtree, dando uno sguardo più approfondito ai personaggi e alle caratteristiche della key art.

Un nuovo viaggio

A corredo dell’annuncio di Shadow of Erdtree, From Software ha pubblicato un’interessante key art capace di celare al suo interno diversi elementi ed informazioni che potrebbero rivelarsi centrali per riuscire ad inquadrare meglio l’espansione dedicata ad Elden Ring. L’immagine mostra una figura vestita di bianco, dai lunghi capelli dorati in groppa a Torrente, la cavalcatura magica al servizio del Senzaluce. Il misterioso personaggio si fa strada tra le lande di un campo disseminato da quelle che sembrerebbero essere delle tombe fantasma, mentre sullo sfondo vediamo un grande albero (l’Albero Madre o il Sacro Albero di Miquella?) da cui cola una sostanza dorata.

Ad un primo sguardo, il personaggio protagonista della key art, sembrerebbe corrispondere alla figura di Miquella, fratello gemello di Malenia, condannato a restare un infante per l’eternità.

Figlio di Marika e Radagon, Miquella viene considerato il più potente tra i tre Empirei nati nella stirpe Aurea. Il personaggio ritratto nell'artwork sembra corrispondere sul piano estetico alle rappresentazioni e alle descrizioni di Miquella sia per caratteristiche fisiche che per acconciatura. Il vestito bianco, tra l'altro, ci porta ad escludere con certezza la possibilità che si tratti invece della Regina Marika, anch'essa bionda, ma che è sempre stata raffigurata vestita di abiti scuri e con un'unica treccia.

Sappiamo inoltre che ci sono molti contenuti tagliati di Elden Ring dedicati a Miquella e già da tempo si speculava sulla possibilità che questo personaggio avesse un ruolo chiave all’interno del DLC. Tutto questo ci spinge a credere che il destriero raffigurato nella key art sia proprio Torrente e non solo per l’evidente somiglianza. Sappiamo, infatti, che la creatura ha avuto contatti con diversi personaggi all’interno del gioco :Ranni cita più volte l’esistenza di un precedente proprietario che potrebbe corrispondere a questo punto proprio a Miquella.

Un altro dettaglio interessante riguarda il grande albero che si staglia sullo sfondo. Il nome del DLC, “L’ombra dell’Albero Madre” ci porta a pensare che si tratti proprio dell’Albero Madre, anche se la sua forma ha ben poco a che vedere con il luminoso albero che troneggia sulle lande dell’Interregno. L’albero raffigurato all’interno dell’artwork appare come un grosso albero formato da due alberi intrecciati da cui cola una sostanza dorata.

L’ipotesi più probabile, dunque, è che invece possa trattarsi del Sacro Albero di Miquella, situato a Nord dei Campi di Neve Consacrati e che appare più simile in questo caso nei toni e nella conformazione intrecciata dei rami.

Un dettaglio che ci porta ulteriormente a pensare: è chiaro che il DLC si svolgerà all'interno dell'Interregno ma quello che non è chiaro è si svolgerà in un tempo passato o in una nuova dimensione. Il DLC, infatti, potrebbe suggerire un possibile viaggio alle origini dell'Interregno, in un tempo passato. Ma non è da escludere che l'espansione proponga un'avventura in una sorta di dimensione onirica a cui si potrebbe accedere dal Palazzo di Mohg e dal famoso bozzolo di Miquella.

Del resto, la parte più rilevante dei contenuti tagliati di Elden Ring riguarda proprio i sogni. In particolare questi erano collegati al personaggio di Santa Trina che è Miquella e se vogliamo sono collegati anche a Godwyn che ha una sua dimensione del sogno a cui possiamo accedere dove c’è Fortissax.

Non è da escludere, infine, che il DLC possa essere ambientato in una dimensione alternativa. Una possibilità è il mondo di Helphen a cui si fa solo cenno nel gioco. L’unico riferimento che abbiamo relativo al mondo di Helphen deriva dalla descrizione dello Spadone guglia nera di Helphen che riporta tali informazioni: “Spadone forgiato a immagine della Guglia nera di Helphen, l’albero lume che rischiara la via dei morti nell’aldilà. La sua luce è a quella della grazia, ma si dice che solo chi muore in battaglia possa vederla”.

Ovviamente per scoprirlo, dovremo attendere ancora po’. L’espansione dovrebbe arrivare nei prossimi mesi e le prime indiscrezioni riferiscono che il DLC non arriverà prima di settembre. Ciò che sappiamo con certezza al momento è che Shadow of Erdtree sarà un DLC di dimensioni colossali. Alcuni dataminer hanno rivelato di aver scoperto che questo DLC proporrà una mappa grande quanto 1/3 dell’interregno e tantissimi nuovi contenuti, inclusi 30 nuovi boss. Insomma, data la portata di questo contenuto è difficile pensare che arriveranno altri DLC dopo Shadow of Erdtree, ma quanto pare ciò che ci attende sarà perfettamente in grado di placare la nostra sete di avventura per ancora un bel po’.