Elden Ring: Shadow of the Erdtree non uscirà prima di settembre, per un noto leaker

Stando ad un noto leaker eXtas1s, FromSoftware pubblicherà Elden Ring: Shadow of the Erdtree non prima di settembre e dopo il lancio di Armored Core 6.

Shadow of the Erdtree, l’espansione di Elden Ring annunciata qualche giorno fa da FromSoftware, potrebbe non uscire prima di settembre. Stando a quanto riferito dal noto leaker eXtas1s l’espansione verrà distribuita dopo il lancio di Armored Core 6 : Fires of Rubicon che, secondo quanto rivelato da alcuni recenti rumor, dovrebbe uscire in un periodo compreso tra settembre ed ottobre.

Il leaker spagnolo è noto per aver anticipato correttamente la data di uscita di Redfall, il lancio di Souls Hackers su PC e Xbox Game Pass e tanto altro ancora. Parliamo dunque di una fonte che fino ad oggi viene ritenuta abbastanza affidabile.

Ma non è tutto: eXtas1s ha anche aggiunto che FromSoftware vuole che Armored Core 6 arrivi nei negozi prima di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, quindi è probabile che l’espansione arrivi a fine 2023 se non addirittura ad inizio 2024. Ovviamente, le informazioni riportate restano sempre delle indiscrezioni, quindi vi raccomandiamo di prendere, come al solito, quanto affermato dal leaker con le dovute cautele.

In attesa di comunicazioni ufficiali da parte di From Software, vi ricordiamo che Shadow of the Erdtree è la prima grande espansione dedicata ad Elden Ring. Stando a quanto rivelato da alcune indiscrezioni, dovrebbe trattarsi DLC di dimensioni colossali, con una nuova area esplorabile, nemici, boss, armi e PNG da incontrare durante il viaggio.