Pentiment, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves e Grounded sono le quattro esclusive Xbox in arrivo su altre piattaforme

Come suggerito dai rumor dei giorni scorsi, sono Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves e Grounded le quattro esclusive Xbox in arrivo su PS5 e Nintendo Switch. La scorsa settimana, durante il podcast dedicato al futuro della casa verdecrociata, i vertici di Xbox avevano confermato che ben quattro esclusive sarebbero approdate prossimamente anche su altre piattaforme, senza però fornire nomi e dettagli ufficiali in merito.

Ebbene, finalmente la conferma è giunta ieri pomeriggio, durante il nuovo direct di Nintendo con tanto di date d’uscita sulle altre piattaforme. Ve le riportiamo qui di seguito:

Today, we announced the four fan-favorite Xbox games coming to Nintendo Switch and Sony platforms this spring.

Our studios have drawn on their multi-platform experience to open their worlds to even more players. More info here: https://t.co/yWuzSJuhcK

— Xbox Wire (@XboxWire) February 21, 2024