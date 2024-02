Disney Epic Mickey: Rebrushed, annunciato il remake per Nintendo Switch

In occasione del Nintendo Direct di oggi è stato annunciato con un trailer l'arrivo di Disney Epic Mickey: Rebrushed, il remake del titolo del 2010 per Wii.

In occasione del Nintendo Direct di oggi è stato annunciato l’arrivo di Disney Epic Mickey: Rebrushed, il remake del Disney Epic Mickey uscito nel 2010 per Wii. Il trailer, che trovate qui sotto, ci permette di farci un’idea su quello che proporrà questa nuova riedizione del platform con protagonista Mickey Mouse.

Innanzitutto, il remake si propone di essere quanto più fedele al titolo originale, ma con una grafica aggiornata. Il gioco, infatti, mantiene le caratteristiche e la struttura del gioco per Wii con la possibilità di esplorare il mondo di gioco con tanto di pennello alla mano. Questo magico strumento, infatti, ci permetterà di modificare gli scenari con pittura e solvente per risolvere enigmi ambientali.

Al momento non è chiaro se ci saranno anche nuovi elementi in termini di contenuti, ma restiamo in attesa di ulteriori dettagli. Disney Epic Mickey: Rebrushed arriverà nel 2024 su Nintendo Switch.