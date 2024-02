Shin Megami Tensei V Vengeance, trailer e data di uscita per PC e console

In occasione del Nintendo Direct di oggi Shin Megami Tensei V Vengeance è stato annunciato con un trailer e data di uscita su PC, PS4, PS5, Xbox e Nintendo Switch.

In occasione del Nintendo Direct di oggi Shin Megami Tensei V Vengeance è stato annunciato con un trailer e data di uscita. Si tratta di un’edizione rifinita e migliorata di Shin Migami Tensei V con diversi nuovi contenuti e novità. Il gioco sarà disponibile il 21 giugno 2024.per PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Vediamo il trailer:

Shin Megami Tensei V Vengeance è l’edizione completa del quinto capitolo della celebre serie RPG di Atlus. Nel gioco siamo chiamati ad impersonare uno studente delle superiori che deve fare affidamento sui suoi nuovi poteri per attraversare una terra infestata da demoni, usando un sistema basato sugli ordini.

Il video ci presenta alcuni spezzoni di trama e sequenze di combattimento. Stando a quanto riferito da Atlus questa nuova edizione introdurrà tutta una serie di novità e nuovi contenuti, tra cui nuovi personaggi giocabili e demoni inediti.