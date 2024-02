Berlino: Netflix ha rinnovato la serie per una seconda stagione

Dopo che il 29 dicembre scorso è uscita sulla piattaforma streaming la serie su Berlino, da poco Netflix ha annunciato il rinnovo dello spin-off de La Casa di Carta, che proseguirà per una seconda stagione.

Ecco il video.

Secondo quanto riferito, le riprese della seconda stagione di Berlino inizieranno nel 2025. Chiaramente tornerà come protagonista Pedro Alonso, che vestirà ancora una volta i panni del personaggio di Andrés de Fonollosa.

Berlino è stata una serie di successo sulla piattaforma streaming Netflix, considerando che si trova alla nona posizione tra le serie non anglofone più viste sulla piattaforma.

Oltre a Pedro Alonso, nella seconda stagione di Berlino ci saranno anche gli altri membri del cast, tra cui Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández e Joel Sánchez.

Berlino ha totalizzato 348 milioni di ore di visione e 53 milioni di visualizzazioni su Netflix. La serie è stata creata da Alex Pina. Ecco la sinossi della prima stagione:

Ci sono solo due cose in grado di trasformare una brutta giornata in una giornata fantastica: l’amore e un giorno di lavoro che permette di guadagnare milioni. Questo è ciò che spinge Berlino a rivivere i suoi anni d’oro. In questo periodo il personaggio stava preparando una delle sue rapine più straordinarie: far sparire gioielli per un valore di 44 milioni grazie a una sorta di trucco magico. Per farlo, chiederà aiuto a una delle tre bande con cui ha già fatto dei colpi in passato.