LEGO: i migliori set da adulti per Natale 2023

Abbiamo selezionato alcune tra le più interessanti proposte per adulti delle recenti linee LEGO, pronte per Natale 2023.

Uno dei brand che, trasversalmente, fa felici grandi e piccini di qualunque età e interessi è sicuramente LEGO: trovarne un set sotto l’albero il giorno di Natale è sempre una bella sorpresa… anche se magari è un auto-regalo! Abbiamo scandagliato tra i set recenti in cerca dei più stilosi e interessanti tratti da franchise famosi per quelli più adatti a un pubblico nerd/geek adulto, e abbiamo trovato alcune chicche notevoli, insieme a un paio di classici rinnovati. Ecco a voi!

LEGO 75371 Star Wars Chewbacca

2.319 pezzi dedicati alla scultura del mitico wookie Chewbacca. Create un potente tributo a uno dei personaggi più riconoscibili nel pantheon degli eroi di Star Wars con questo modello da esposizione in mattoncini LEGO di Chewbacca, superbamente dettagliato nei suoi 46 cm di altezza, dotato di espositore integrato, targa da esposizione e minifigure accessoria, pensato per celebrare il 40° anniversario di Star Wars: Il ritorno dello Jedi.

LEGO 76262 Marvel Scudo di Captain America

Con il set per adulti LEGO Marvel Scudo di Captain America da 3.128 pezzi, i fan dell’universo Marvel Avengers possono costruire un pezzo di storia dei fumetti e l’emblema di uno degli eroi più celebri e amati. Questo kit di modellismo per adulti da costruire presenta l’iconico scudo rosso, bianco e blu di Captain America, con una stella sporgente al centro e un supporto con targhetta su cui appoggiarlo. I fan della Saga dell’Infinito adoreranno costruire tutti i dettagli di questo grande set LEGO per adulti, che include una minifigure di Captain America che brandisce non solo il suo scudo ma, come in un famoso momento cinematografico, anche il martello di Thor, ad indicare che “è degno” di impugnarlo.

LEGO 10327 Dune Ornitottero Reale

Set di costruzione LEGO per adulti dal film Dune: questo progetto di costruzione LEGO Icons da collezione da 1369 pezzi è pensato per i fan della versione cinematografica del 2021, e include otto minifigure dal film: Paul Atreides, Lady Jessica, Gurney Halleck, Chani, Leto Atreides, Liet Kynes, Duncan Idaho e il barone Harkonnen nella sua lunga veste, una delle minifigure più originali di sempre!

LEGO 75304 Star Wars Casco di Darth Vader

Questo set LEGO Star Wars presenta il modellino da costruire del minaccioso casco di Darth Vader realizzato con i mattoncini LEGO, ricco di elementi e dettagli unici nei suoi 20 cm di altezza. Naturalmente è abbinabile ai set similari già esistenti, come quelli dei Trooper, del Mandaloriano o quello da pilota di Luke Skywalker.

LEGO 76191 / 76223 Marvel Guanto dell’Infinito versioni Thanos / Iron Man

Quest’impressionante omaggio LEGO alla Saga dell’Infinito dela Marvel Cinematic Universe contiene 590 pezzi che vanno a comporre il Guanto dell’Infinito di Thanos, con dita mobili e colori vibranti, pronto a “snappare” come da copione. E se volete fare un figurone non potete non esporre accanto anche la sua “versione Iron Man” tratta dal film Avengers: Endgame, da ben 675 pezzi.

LEGO 76419 Harry Potter Castello e Parco di Hogwarts

Ricreate i luoghi iconici del Wizarding World partendo dal dettagliatissimo set LEGO Harry Potter Castello e Parco di Hogwarts, composto da 2.660 pezzi. Il modellino del Castello di Hogwarts misura oltre 21 cm di altezza e 35 cm di larghezza, e in uno spazio contenuto presenta, oltre a un bellissimo colpo d’occhio, diversi scenari noti: il Lago Nero, la Camera dei Segreti, la stanza della Chiave Alata, l’Aula di pozioni, la Camera della Scacchi… In questo set LEGO sono presenti anche la Nave di Durmstrang, la Carrozza di Beauxbatons con i cavalli alati che “volano” su un supporto traslucido, e la Ford Anglia tra i rami del Platano Picchiatore!

LEGO 75257 Star Wars Millennium Falcon

Immancabile in una lista del genere, ecco il Millennium Falcon in una delle sue versioni più ambite, quella LEGO: 1353 pezzi di pura felicità intergalattica, con accessori e sette minifigure in questa edizione 75257, proposto con uno sconto del 15%. L’astronave include una torretta superiore e una inferiore girevoli (la torretta inferiore ha spazio per 2 minifigure LEGO), e due shooter a molla, una rampa che si può abbassare e di una cabina di pilotaggio apribile con spazio per due minifigure LEGO al suo interno. Presenti anche una zona di carico con due container, un computer di navigazione con sedia girevole, e un compartimento nascosto per il contrabbando.

LEGO 10316 Il Signore degli Anelli: Gran Burrone

Sicuramente il pezzo più ricercato della nostra lista: questo grande set LEGO Icons da 6.167 pezzi presenta la Casa di Elrond, ricca di dettagli e decorata con fogliame autunnale, per creare la sensazione di trovarsi nel profondo della foresta di Gran Burrone. Il modellino da costruire include 15 minifigure LEGO del Signore degli Anelli, tra cui i personaggi di Frodo, Sam, Bilbo Baggins, Boromir, Gimli, Aragorn, Legolas, Elrond e Gandalf il Grigio.

LEGO 76217 Marvel Io Sono Groot

Chiudiamo con un set dedicato al mitico Groot de I Guardiani della Galassia nella sua versione “ragazzino” dal secondo film della saga. 476 pezzim 26 cm di altezza: include una targa da posizionare sotto al modellino e una cassetta musicale per citare la passione del personaggio per la musica. Un pezzo da collezione adatto sia ai collezionisti adulti che a una costruzione “familiare”. Per di più, è in offerta!

