Diabete: i pancreas artificiali per bambini e adulti

Un pancreas artificiale sviluppato presso il Center for Diabetes Technology dell’Università della Virginia migliora il controllo della glicemia per le persone di età compresa tra i 2 e i 72 anni affette da diabete di tipo 1, secondo una nuova analisi combinata di tre studi clinici. In tutti e tre gli studi, i partecipanti che hanno utilizzato il pancreas artificiale hanno trascorso in media 2,8 ore in più al giorno nel range glicemico target rispetto ai partecipanti dei gruppi di controllo che hanno utilizzato metodi standard per la gestione della glicemia. Prodotto da Tandem Diabetes Care e venduto come sistema Control-IQ, il pancreas artificiale è una soluzione per la gestione del diabete che monitora e regola automaticamente la glicemia. Il dispositivo è dotato di un microinfusore di insulina che utilizza algoritmi di controllo avanzati basati sulle informazioni di monitoraggio del glucosio della persona per regolare la dose di insulina secondo le necessità. La Food and Drug Administration statunitense ha approvato il sistema per le persone di età pari o superiore ai 6 anni affette da diabete di tipo 1.

Miglioramenti consistenti

La nuova analisi si basa sui risultati di 369 partecipanti di età compresa tra i 2 e i 72 anni che hanno partecipato a studi in otto siti statunitensi, tra cui l’UVA Health. Di questi partecipanti, 256 sono stati assegnati all’uso del sistema di pancreas artificiale, mentre i restanti 113 sono stati assegnati a un gruppo di controllo. In media, il tempo trascorso dai partecipanti che hanno utilizzato il pancreas artificiale all’interno dell’intervallo di glucosio target è stato superiore di 13 punti percentuali rispetto ai partecipanti del gruppo di controllo. I benefici sono stati riscontrati sia di giorno che di notte, anche se i miglioramenti sono stati maggiori durante la notte. L’analisi ha dimostrato che i partecipanti che hanno utilizzato il pancreas artificiale hanno trascorso un tempo significativamente maggiore entro il range glicemico target entro un giorno dall’inizio dell’utilizzo del sistema. I miglioramenti nei livelli di emoglobina A1c e nel tempo trascorso entro l’intervallo glicemico target sono stati costanti a tutte le età, come pure tra i gruppi razziali ed etnici, indipendentemente dal livello di reddito familiare e dal modo in cui i partecipanti avevano precedentemente gestito il diabete.

“Tutti i sottogruppi di questi studi, indipendentemente dall’età, dall’etnia, dal livello di istruzione o da precedenti esperienze con i microinfusori, hanno tratto beneficio dalla tecnologia Control-IQ“, ha dichiarato Boris Kovatchev, direttore dell’UVA Center for Diabetes Technology. “Da questi risultati, che sono coerenti con i dati reali di migliaia di utenti attuali della tecnologia Control-IQ, è chiaro che questa tecnologia dovrebbe essere presa in forte considerazione come opzione per tutti coloro che vivono con il diabete di tipo 1”. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Diabetes Technology & Therapeutics.