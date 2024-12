Si chiama Proba-3 ed è la missione economica che crea eclissi solari su richiesta. Adesso gli scienziati non dovranno più spostarsi per osservare le eclissi solari.

Lo scorso 5 dicembre, l’Indian Space Research Organization sembra abbia lanciato con grande successo la missione Proba-3 dell’Agenzia spaziale europea. Un sistema innovativo satellitare che pare sia in grado di andare a creare eclissi solari artificiali di lunga durata, permettendo agli scienziati di poter esplorare la corona solare, cogliendo dei dettagli che fino a questo momento non sono stati colti.

Ci sono voluti interi decenni affinché l’ESA sviluppasse Proba-3. Questo sistema è costituito da due satelliti coordinati, ovvero un occultatore ed un coronografo. Quest’ultimo altro non è che uno strumento progettato per catturare immagini dettagliate dell’atmosfera esterna del Sole.

Proba-3, la missione che crea eclissi solari su richiesta

L’occultatore agisce proprio come se fosse uno scudo che si posiziona di fronte al Sole e ne va a bloccare la superficie luminosa. In questo modo va a creare un’eclissi solare artificiale permettendo al coronografo di ottenere una visione piuttosto chiara della corona senza alcuna interferenza dal riverbero del Sole.

Uniti, i due satelliti regaleranno delle informazioni molto interessanti sulla corona solare e sulle espulsioni di massa coronale, potenti eruzioni solari che possono interrompere le comunicazioni, le reti elettriche ed i sistemi di navigazione sulla Terra. Le eclissi artificiali create dalla missione Proba-3 non saranno visibili dalla Terra.

Le eclissi si verificano nello spazio tra i due satelliti che si separeranno a circa 150 metri di distanza l’uno dall’altro. “Nonostante la sua debolezza, la corona solare è un elemento importante del nostro sistema solare, più grande del Sole stesso, e fonte del meteo spaziale e del vento solare “. Queste le parole dichiarate da Andrei Zhukov, il ricercatore principale del coronografo Proba-3 che è stato lanciato a bordo del razzo superstar dell’ISRo, il Polar Satellite Launch Vehicle dal Satish Dhawan Space center di Sriharikota, in India. Trascorsi 18 minuti dopo il lancio, il sistema di satelliti gemelli si è poi separato dal PSLV.