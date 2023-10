Eclissi solare anulare: cosa significa

Per osservare l'eclissi solare anulare in sicurezza, è fondamentale utilizzare occhiali speciali per la visione solare o un visore protettivo.

Il 14 ottobre 2023, un evento astronomico straordinario catturerà l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo: un’eclissi solare di tipo “anulare”. Questo fenomeno sarà visibile in alcune parti del globo, in particolare negli Stati Uniti, in America Centrale, in Colombia e in Brasile.

Ma cosa significa esattamente un’eclissi solare anulare? Questo evento avviene quando la Luna si interpone tra il Sole e la Terra mentre si trova nel punto più lontano dalla Terra nella sua orbita. Questo fa sì che la Luna appaia più piccola del Sole e non riesca a coprirlo completamente. L’ombra della Luna inizierà ad attraversare il disco del Sole intorno alle 17:03 ora italiana e diventerà anulare alle 18:10. Il momento di massima eclissi si verificherà alle 19:59, dopodiché il Sole gradualmente riprenderà la sua forma abituale.

L’ultima eclissi di questo tipo è avvenuta il 10 giugno 2021 ed è stata visibile in Canada settentrionale, Groenlandia e Russia. Per la prossima dovremo aspettare meno, poiché si verificherà il 2 ottobre 2024, visibile nel Pacifico e nell’Estremo Sud America. Nel frattempo, l’8 aprile 2024, l’America settentrionale potrà godere di un’eclissi solare totale.

Un’eclissi solare anulare è il risultato della leggera ellitticità dell’orbita della Luna attorno alla Terra, il che significa che la sua distanza dalla Terra varia durante il suo ciclo orbitale. Quando la Luna è più lontana dalla Terra, appare più piccola nel cielo. D’altro canto, il Sole ha una dimensione apparente costante nel cielo. Quando la Luna passa tra la Terra e il Sole durante un’eclissi, se si trova in una posizione più lontana, non coprirà completamente il Sole. Questo crea l’effetto di un “anello di fuoco” nelle regioni da cui è possibile osservare la totalità di questo tipo di eclissi. Questa caratteristica è ciò che contraddistingue un’eclissi anulare.

Durante l’eclissi del 14 ottobre, la Luna inizierà a coprire il Sole, creando un’eclissi parziale. Successivamente, il disco solare apparirà come una mezzaluna sempre più piccola e infine formerà una forma a “C”. Alla fine dell’eclissi parziale, l’anello di luce solare sarà visibile da dietro la Luna. Questa fase, conosciuta come “anularità”, durerà da 1 a 5 minuti nella maggior parte dei luoghi. Durante l’eclissi, il cielo si oscurerà, seppur non tanto quanto durante un’eclissi solare totale.

Per osservare l’eclissi solare anulare in sicurezza, è fondamentale utilizzare occhiali speciali per la visione solare o un visore protettivo. Guardare direttamente il Sole senza la giusta protezione può causare gravi danni agli occhi. Pertanto, è importante prendere le dovute precauzioni per godere di questo spettacolo astronomico in tutta sicurezza.