Women City, è questo il nome associato ad un grande progetto portato avanti da Toyota. La celebre multinazionale giapponese impegnata nella produzione di automobili ha infatti l’obiettivo di costruire una vera e propria città innovativa ai piedi del Monti Fuji. Il motivo? Semplice, fare in modo che questa città sia un vero e proprio laboratorio dove poter testare e allo stesso tempo perfezionare nuove realtà tecnologiche. Ad esempio intelligenza artificiale, veicoli autonomi, energia pulita, robotica e tanto altro.

Si tratta quindi di un centro di sperimentazione urbana ideato con l’obiettivo di rendere realtà il tanto desiderato e discusso concetto di smart city o città intelligente. Molto importante è precisare che non si tratta di sole parole, ma al contrario di qualcosa di veramente concreto. Tale progetto infatti ha avuto inizio già nel 2021 e, secondo quelli che sono i programmi, i lavori dovrebbero terminare proprio entro questa estate. E dunque entro l’estate del 2024 per poi entro la fine del 2025 poter avviare una prima fase di prova.

Durante questa fase, verranno provate delle nuove tecnologie di comunicazione oltre che di logistica intelligente. Fanno parte di queste categorie ad esempio i robot per la consegna.

Alcune informazioni su Woman City

Stando a quanto emerso dalle prime indiscrezioni su Woman City sembrerebbe che in fase iniziale la città sarà in grado di accogliere circa 360 persone tra famiglie e anziani. Ma l’obiettivo è quello di allargare il numero poco alla volta, fino ad arrivare a 2.000 residenti circa. Faranno parte di questi anche tecnici della Toyota e ricercatori che in questo modo potranno sviluppare nuove tecnologie nel giusto contesto.

Robot e intelligenza artificiale saranno il centro delle abitazioni presenti a Woman City, in quanto l’obiettivo è proprio quello di poter aiutare la gente nello svolgimento delle normali attività quotidiane.