Senua’s Saga: Hellblade II, analisi del trailer dei The Game Awards 2023

Senua's Saga: Hellblade II è tornato a mostrarsi in occasione dei TGA 2023 con uno spettacolare trailer che mette in mostra combattimenti ed esplorazione.

Senua’s Saga: Hellblade II è stato uno dei protagonisti indiscussi dei The Game Awards 2023. Dopo l’ultimo deludente trailer mostrato durante l’Xbox Games Showcase, il sequel dell’apprezzata avventura a tinte dark di Ninja Theory è tornato a mostrarsi in occasione dell’evento losangelino condotto da Geoff Keighley con un filmato molto più corposo che ci ha permesso di vedere finalmente qualcosa in più del gioco, tra sequenze d’esplorazione e brutali combattimenti. Analizziamo dunque nel dettaglio il trailer mostrato durante i TGA 2023, cercando di capire cosa possiamo aspettarci anche in termini di gameplay dall’atteso Senua’s Saga: Hellblade II.

Analisi del trailer

Il trailer si apre con una sequenza che mostra Senua mentre si aggira, spaesata e stanca, lungo una spiaggia ombrosa. “L’ho sognato, ho sognato questo posto fatto di paura e di furia. Lo senti? Il battito del cuore dei caduti. Posso sentirlo sulla mia pelle.” sussurra la protagonista.

Lo scenario cambia poi improvvisamente per lasciare spazio a visioni ben più tormentate e oniriche, tra paesaggi rocciosi e località aride quasi prive di vegetazione. Queste ultime sembrano richiamare nello stile quelle già viste nel primo Hellblade, anche se molto probabilmente in questo sequel avremo a disposizione un’avventura sempre molto focalizzata sull’esplorazione, ma con scenari più variegati e ricchi di dettagli.

“Ogni morte è scritta col sangue. Non smetterò di combattere per loro, finché l’ultimo battito non svanirà“, continua la protagonista mentre viene colta di sorpresa da un nemico che la attacca alle spalle. Ha così inizio un faticoso combattimento che vede Senua alle prese con un avversario massiccio e furioso che tenta di sbilanciarla con veloci fendenti, prima di essere abbattuto da una figura misteriosa.

Già da queste prime immagini, notiamo come il combat system del primo capitolo si presenti rinnovato e perfezionato anche nelle animazioni con l’introduzione di diversi attacchi che potremo sfruttare. Tra l’altro, qualche mese fa il director aveva promesso che da questo punto di vista ci sarebbero state diverse modifiche al bilanciamento per rendere i combattimenti molto più esaltanti e soddisfacenti rispetto al passato, tutti elementi che mettono in mostra la volontà da parte del team di colmare tutte le lacune del primo capitolo per confezionare un’esperienza più matura.

“Vuoi la verità? Tutte le vite che porto dentro mi dicono di lasciar perdere, ma c’è sempre quest’ombra che incombe su di me.” conclude Senua, mentre a schermo si alternano scene inquietanti tra combattimenti confusi, immersi nel buio delle ombre, e corsa forsennata verso la salvezza. Vediamo poi il volto di Senua semi-immerso nelle acque di un lago con una sola domanda che echeggia nel buio della notte: “Cosa diventerò?”

Prime impressioni

Il nuovo trailer di Senua’s Saga: Hellblade II ci ha finalmente permesso di vedere qualcosa di più concreto dell’atteso sequel di Sacrifice, lasciandoci addosso il desiderio di saperne di più. Dal punto di vista puramente visivo e tecnico, la produzione appare come sempre fuori scala con una qualità delle animazioni facciali incredibile ed un livello di dettaglio assuefacente.

Del resto, il team ha già ripetuto più volte che l’obiettivo è quello di mettere a punto un’esperienza che sia molto più “credibile e coinvolgente” rispetto al passato, arrivando a sviluppare un vero e proprio capolavoro tecnico. Da questo punto di vista, anche le ambientazioni sembrano essere più estese e più variegate con location di ampio respiro che ricreano le atmosfere dei paesaggi nordici islandesi.

Anche sul fronte narrativo il titolo promette enormi passi in avanti: molto probabilmente, infatti, le ambizioni e le nuove risorse a disposizione consentiranno al team di approfondire diversi aspetti del personaggio di Senua, trattando il tema del conflitto interiore e follia con uno sguardo più incisivo e sfaccettato. L’impressione, infatti, è che Ninja Theory voglia perfezionare tutti quegli elementi che nel primo capitolo ci sono sembrati meno rifiniti, dunque combattimenti e puzzle, avendo sempre cura però di confezionare un’avventura narrativa di grande impatto che poggia su un comparto tecnico incredibile e su una direzione artistica assolutamente intrigante.

Per ora, dunque, le premesse sembrerebbero essere ottime, ma dovremo attendere l’arrivo di qualche video di gameplay più esteso per avere un’idea più approfondita di ciò che ci aspetta. Per il resto, Senua’s Saga: Hellblade II non ha ancora una data d’uscita. Il lancio resta fissato per il 2024 su PC, Xbox Series X|S e Game Pass.