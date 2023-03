Senua’s Saga: Hellblade 2, il nuovo teaser trailer mostra animazioni facciali a dir poco sensazionali

In occasione dello State of Unreal 2023, Ninja Theory ha presentato un nuovo teaser trailer di Senua's Saga: Hellblade 2 che è a dir poco incredibile.

In occasione dello State of Unreal 2023, Ninja Theory ha presentato un nuovo teaser trailer di Senua’s Saga: Hellblade 2 incentrato sulle animazioni facciali. Il risultato è a dir poco strabiliante, ma lasciamo giudicare direttamente a voi. Trovate il filmato dimostrativo nel tweet qui sotto.

We're pushing the boundaries of realtime facial animation in Senua's Saga: Hellblade II, as showcased at #GDC23 with @UnrealEngine. pic.twitter.com/NOLvRpuC5t — Ninja Theory (@NinjaTheory) March 22, 2023

Come potete notare, il filmato mette in mostra tutte le potenzialità dell’Unreal Engine 5 e la qualità della tecnologia di motion capture utilizzata per animare il volto della protagonista del gioco. Ovviamente si tratta di un filmato dimostrativo, vedremo se a lavori ultimati il titolo riuscirà a raggiungere tale qualità anche in game. Sta di fatto che il filmato ci permette già di avere un assaggio di quelle che sono le ambizioni del team in termini di resa grafica, dalla cura dei modelli poligonali, fino ad arrivare ai volti iperrealistici e alle animazioni facciali estremamente rifinite. Per ammirare il video in risoluzione 4K, vi rimandiamo a questo link.

Vi ricordiamo che Senua’s Saga: Hellblade 2 è stato annunciato a dicembre 2019 in occasione dei The Game Awards. Ad oggi, non abbiamo molti dettagli sul gioco, anche perché il titolo non si è effettivamente ancora mai mostrato con del vero e proprio gameplay. Non si sa molto anche della storia, ma è evidente già dai primi trailer che avrà un taglio molto cinematografico. Probabilmente avremo modo di saperne di più durante i consueti eventi estivi.

Senua’s Saga: Hellblade 2 dovrebbe arrivare tra la fine del 2023 e il 2024 in esclusiva su Xbox e PC e al day one su Xbox Game Pass.