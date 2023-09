Senua’s Saga: Hellblade 2 è già disponibile in forma giocabile? Un post del team lo suggerisce

Senua’s Saga: Hellblade 2 potrebbe già essere disponibile in forma giocabile. O almeno questo è quanto suggerisce l’ultimo post pubblicato dal team di sviluppo. Va detto che Ninja Theory non menziona esplicitamente Hellblade 2 (il titolo a cui si riferisce il post non viene infatti mostrato), ma è comunque improbabile che si tratti di un gioco non ancora annunciato.

Nothing beats getting everyone together to play through the game. pic.twitter.com/DL5K5B8Q7Y — Ninja Theory (@NinjaTheory) September 22, 2023

Se poi pensiamo al fatto che Hellblade 2 non si è ancora mostrato con del vero gameplay, allora non possiamo che dare per scontato che si tratti proprio del sequel di Senua’s Sacrifice. Ricordiamo che al momento Hellblade 2 resta atteso per il 2024. Il gioco è tornato a mostrarsi a giugno scorso con un trailer che ha messo in luce le potenzialità del nuovo titolo, soprattutto sul fronte tecnico.

Del gameplay vero e proprio però ancora nessuna traccia. A questo punto è possibile che il team scelga di mostrare un trailer di gameplay, magari anche in forma più corposa e con tanto di data d’uscita, in occasione dei prossimi The Game Awards. Staremo a vedere.

Intanto vi ricordiamo che Senua’s Saga: Hellblade 2 è stato annunciato a dicembre 2019. Al momento restano ancora delle incognite riguardo le caratteristiche ludiche del titolo, ma sappiamo che negli ultimi sei anni Ninja Theory ha lavorato duramente per creare un sequel che fosse un vero e proprio “capolavoro tecnico”, superiore al suo predecessore sotto ogni punto di vista.