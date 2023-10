Senua’s Saga: Hellblade 2, nuovo video dedicato alla creazione di Senua

Ninja Theory ha pubblicato un nuovo video diario in cui racconta com'è stato creato il personaggio di Senua in Hellblade 2.

Ninja Theory ha pubblicato un nuovo video di Senua’s Saga: Hellblade 2 tutto dedicato alla creazione di Senua, la protagonista. Nel filmato, che trovate qui sotto, i membri del team approfondiscono le fasi di ideazione del personaggio a partire dalla scansione anatomica e dai rig facciali sino ad arrivare alla creazione dei costumi, trucco e parrucco. L’obiettivo, sottolinea Ninja Theory è quello di creare un modello che appaia realistico in ogni suo aspetto ed è proprio per questo che lo studio ha riversato i suoi sforzi per creare un personaggio curato sin nei minimi dettagli. Vediamo il filmato:

Ricordiamo che Senua’s Saga: Hellblade 2 è atteso per il 2024. Ad oggi, il titolo non si è ancora mai mostrato con del gameplay e dunque le informazioni in nostro possesso sono ancora poche. Quel che è certo è che il team ha lavorato duramente in questi ultimi anni per offrire ai giocatori un vero e proprio capolavoro tecnico con effetti e dettagli a dir poco incredibili e animazioni facciali di tutto rispetto. A questo punto, con il periodo d’uscita fissato, è probabile che il gioco si mostri finalmente con del gameplay durante i prossimi mesi. Magari riusciremo finalmente a vederlo in azione durante i The Game Awards di dicembre. Staremo a vedere.