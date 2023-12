Cielo di dicembre 2023: cosa aspettarci

È iniziato il mese di dicembre che segna la fine dell’anno appena vissuto. Si tratta di un periodo piuttosto carico dal punto di vista emotivo che lascia sempre il segno e porta via un po’ di noi.

In molti non vedono l’ora che arrivi questo momento, questo mese così ricco di colori, gioie, feste e un’atmosfera magica che non ha eguali. Un mese che fa sperare, sognare e fa anche ritornare bambini. Come potrebbe essere altrimenti, il Natale sicuramente è uno di quegli eventi di dicembre che porta con sé serenità, pace e tanto amore. Non solo ai bambini, ma anche agli adulti che si lasciano catturare da una magia natalizia non indifferente.

Inoltre sono tante le emozioni che la fine dell’anno, per esempio, fa scaturire in ognuno di noi, come quelle legate ai ricordi dell’anno appena trascorso, spesso viste con un misto di nostalgia e amarezza. Ad esse si aggiungono anche le tante emozioni legate alle speranze di un anno nuovo da vivere a 360 gradi. Sono tanti, anche, i buoni propositi che si formulano proprio in questo periodo dell’anno accompagnati da una serie di buone azioni da voler compiere per realizzare i propri sogni.

Dicembre, oltre a tutto ciò, è anche un mese piuttosto ricco di eventi dal punto di vista astronomico, infatti anche quest’anno il cielo diverrà un vero e proprio spettacolo da gustare ad occhi aperti. Quali sono i vari eventi astronomici che interesseranno le prossime settimane e che potremo osservare? Ecco un elenco con tutto ciò che non si potrà perdere, a partire dalle prossime righe. Non resta che lasciarsi catturare dagli eventi astronomici del mese di dicembre 2023.

Occultazione di Betelgeuse, la stella più luminosa e brillante del cielo

Iniziamo a parlare di un primissimo evento da conoscere assolutamente. Uno di quelli che dominerà il cielo durante il mese di dicembre. Parliamo proprio l’occultazione di Betelgeuse da parte dell’asteroide 319 Leona. Una domanda che sorge spontanea a questo punto è: cos’è Betelgeuse?

Si tratta della stella più luminosa e brillante del nostro cielo, ovvero una stella piuttosto grande e che è anche relativamente vicina alla Terra. Anche per questo si tratta di una stella che tendenzialmente si riesce ad osservare ad occhio nudo.

Quello che accadrà a dicembre, precisamente durante la notte del 12 dicembre, sarà proprio la sua occultazione quasi totale da parte dell’asteroide 319 Leona. Proprio per via di questo fenomeno la stella verrà quasi del tutto nascosta e si potrà osservare la costellazione Orione monca, almeno per qualche secondo. Questo sarà anche un momento cruciale per gli studiosi della stella che, grazie a questo fenomeno, potranno studiarne il diametro.

Si tratta di un evento piuttosto raro e che non si può perdere. Come accennato dagli esperti tale fenomeno sarà visibile maggiormente da alcune zone d’Italia. Le zone interessate, con buona probabilità, saranno la Puglia, il Molise, la Sardegna, la Campania e il nord della Calabria.

Solstizio d’inverno: che la stagione più fredda abbia inizio

Un altro evento che non potrai proprio perdere durante il mese di dicembre è il solstizio d’inverno. Questo evento, dal punto di vista astronomico, segna l’inizio dell’inverno.

L’inverno astronomico si differenzia dall’inverno meteorologico che è già iniziato. Quello astronomico, infatti, determinerà un periodo particolare dell’anno in cui le giornate inizieranno pian piano ad allungarsi e le notti ad accorciarsi.

Importante però è comprendere cosa accade, esattamente, durante il solstizio d’inverno. Questa giornata è segnata da un evento preciso dal punto di vista astronomico, in quanto si tratta del giorno più breve di tutto l’anno. È durante questa giornata che la luce solare sarà presente soltanto per 8 ore e 46 minuti circa.

Quest’anno tale fenomeno accadrà proprio il 22 dicembre e non il 13 dicembre come si è soliti pensare, in quanto si verifica nel momento in cui un emisfero è inclinato il più lontano possibile dal Sole. Si tratta di un evento piuttosto suggestivo tra quelli che si svolgono nel corso dell’anno e che, quindi, va osservato tutto d’un fiato.

Sciame meteorico delle Geminidi: un fenomeno tutto da osservare

Andiamo avanti per scoprire altri eventi da non perdere. Un altro evento astronomico imperdibile che si potrà osservare durante il mese di dicembre è quello dello sciame meteorico delle Geminidi. Vediamo di cosa si tratta nel dettaglio.

Comunemente sono note come “stelle cadenti” e con buone probabilità molte non sapranno che non sono osservabili soltanto durante il mese di agosto. Questo fenomeno, infatti, accade anche durante il mese di dicembre, tanto che è noto con il nome di “Stelle cadenti di Santa Lucia”.

Dal nome si può immaginare il periodo in cui tale fenomeno sarà osservabile ossia proprio durante il 13 dicembre, che è il giorno di Santa Lucia. Anche quest’anno, le stelle cadenti si potranno essere osservare durante il periodo che va dal 10 al 15 dicembre.

Si tratta di un fenomeno intenso così come quello che avviene ad agosto, e che permetterà di poter esprimere i propri desideri per l’anno nuovo. Importante, quindi, sarà osservare le stelle soprattutto in luoghi isolati in cui non sono presenti fonti di luce artificiale.

Lo sciame meteorico delle Ursidi: cosa sapere

A dicembre, però, non ci sarà soltanto uno sciame meteorico ma ce ne saranno due. Il secondo è lo sciame meteorico delle Ursidi che è meno noto rispetto a quello delle Geminidi. Si tratta, in ogni caso, di un evento che ha comunque una certa rilevanza non solo per via dell’intensità, ma anche per il numero di meteore che cadranno e domineranno il cielo.

Questo sciame potrà essere osservato dal 17 al 26 dicembre e quindi potrà regalare qualche gioia proprio durante la giornata del 25 dicembre, dunque a Natale. Anche in questo caso, l’unica regola sarà quella di osservare il cielo e farsi incantare da questo fenomeno.

I pianeti osservabili a dicembre 2023

Per gli appassionati di astronomia, il mese di dicembre è piuttosto ricco di eventi e fenomeni. Tra questi ha una sua importanza l’osservazione dei vari pianeti che dominano il cielo e che variano di continuano.

A dicembre sarà ancora possibile osservare Giove, anche se in misura molto ridotta rispetto ai mesi precedenti. Infatti esso è osservabile nella costellazione dell’Ariete che emerge già dopo il tramonto e che domina il cielo durante la prima serata. Giove è uno dei pianeti più luminoso ed è per questo che è quello più visibile.

Altro pianeta che sarà possibile osservare a dicembre è Saturno che, però, è osservabile soltanto nelle prime ore della notte in quanto, in questo periodo, anticipa il suo tramonto. È possibile osservarlo nella costellazione dell’Acquario, precisamente a sud-ovest.

Venere, il pianeta più luminoso insieme a Giove, si potrà osservare durante le prime ore del mattino, più o meno all’alba. Esso si troverà nella costellazione della Vergine durante i primi giorni del mese, mentre dall’11 dicembre sarà osservabile nella costellazione della Bilancia.

Inoltre, a fine mese sorgerà circa tre ore prima del Sole e, quindi, sarà possibile osservarlo soltanto in questo arco di tempo. Un altro pianeta che si potrà osservare, ma soltanto al telescopio, è Urano. Esso potrà essere osservato durante tutta la notte soprattutto durante le prime ore della notte.

Dicembre, dunque, oltre ad essere il mese delle feste e dei colori, è ben altro, ovvero un mese ricco di astronomia oltre che di buoni propositi, come abbiamo appena visto.