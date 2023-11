Enola Holmes: annunciato il terzo film, cosa possiamo aspettarci

Da poco è stato annunciato da Netflix lo sviluppo del terzo film della saga di Enola Holmes, che vedrà il ritorno di Millie Bobby Brown nei panni della sorella di Sherlock Holmes. Nel nuovo capitolo live-action sarà presente anche Henry Cavill. Cosa possiamo aspettarci da questo titolo?

Secondo quanto rivelato dai siti specializzati d’oltreoceano, sembra che attualmente per Enola Holmes 3 sarebbe in fase di lavorazione la sceneggiatura.

Scott Stuber di Netflix Films ha dichiarato:

L’IP di Holmes è stranamente elastico. Ovviamente, la Warner Bros. ha fatto un lavoro incredibile con Downey e Jude Law, quindi l’idea di poter estendere quell’IP con Millie Bobby Brown è entusiasmante. Stiamo lavorando ancora una volta su una sceneggiatura per cercare di ottenere qualcosa di valore.

Nel terzo capitolo della saga ci sarà anche Henry Cavill, che qualche tempo fa ha dichiarato sulla lavorazione dei sequel di Enola Holmes:

È importante fare le cose per bene, e assicurarsi che il tono corretto non venga perso nella potenziale eccitazione di voler realizzare franchise e universi.

E sul suo personaggio ha aggiunto:

Sherlock si diverte enormemente, nonostante viva a volte delle frustrazioni. Penso che ad una parte di lui piaccia essere sfidato. Non è noioso. È sulla difensiva.

Enola Holmes 3: quale potrebbe essere la trama?

Considerando che i film di Enola Holmes sono tratti dalla saga di libri realizzati da Nancy Springer, cosa dobbiamo aspettarci dal terzo capitolo?

Il primo lungometraggio è un adattamento del titolo Il caso del marchese scomparso (The Case of the Missing Marquess). Mentre nel secondo capitolo vediamo Enola che apre la propria agenzia. E proprio quando sta per chiudere bottega, una squattrinata fiammiferaia le offre il suo primo lavoro ufficiale: ritrovare la sorella scomparsa.

Nella saga di romanzi scritti da Nancy Springer, troviamo anche Il Caso del Bouquet Misterioso, che si sofferma sulla scomparsa di Watson, e sul tentativo di Enola di rintracciarlo. E poi c’è Il caso del ventaglio segreto, con Enola che va in soccorso di un’amica, Lady Cecily.

Il capitolo successivo è Il caso del messaggio perduto, con Enola che va alla ricerca della sua proprietaria di casa scomparsa. E tutto è riconducibile ad un messaggio segreto, nascosto nel vestito della signora Tupper.

L’ultimo romanzo della saga su Enola Holmes (pubblicata tra il 2006 ed il 201o), ha il titolo de Il caso della lettera in codice, in cui vediamo Sherlock ed Enola riconciliarsi.

Così come si può notare, la saga di film su Enola Holmes ha iniziato a prendere, già del secondo capitolo, una piega decisamente diversa. Ma gli spunti per realizzare nuove storie non mancano. Il terzo capitolo potrebbe creare una formula ibrida, mischiando e contaminando delle altre storie dei romanzi, oppure, a questo punto, prendere anche una strada completamente diversa.

Certo è che le figure di Millie Bobby Brown ed Henry Cavill sembrano essere troppo importanti per gli equilibri della saga. Perciò, è difficile pensare che la figura di Sherlock (che nei libri viene coinvolta in maniera minore), possa essere trascurata, o essere considerata trascurabile.

Attualmente non sono state offerte informazioni sulla distribuzione di Enola Holmes 3 su Netflix.