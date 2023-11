Zelda: annunciato il film live-action, cosa dobbiamo aspettarci

Nintendo ha annunciato lo sviluppo di un film live-action basato su The Legend of Zelda. Ad annunciarlo è stato il creatore del gioco, Shigeru Miyamoto, che ha parlato su Twitter della produzione. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questo adattamento?

Ecco cosa ha dichiarato Shigeru Miyamoto:

Lavoro ormai da molti anni al live-action di The Legend of Zelda con Avi Arad-san, che ha prodotto molti film di grande successo. Ho chiesto ad Avi-san di produrre questo film con me, e ora abbiamo ufficialmente iniziato lo sviluppo del progetto, con Nintendo stessa coinvolta nella produzione. Ci vorrà del tempo prima del suo completamento, ma spero che non vediate l’ora di godervelo.

L’annuncio sulla produzione del live-action su Zelda arriva dopo l’uscita del lungometraggio animato su Super Mario Bros. La Nintendo vuole perciò rendere i suoi personaggi dei veri e propri marchi da grande schermo.

Fino ad ora Zelda non ha mai avuto una produzione live-action in sviluppo. A far immaginare un po’ il mood della produzione c’è il fatto che verrà coinvolto come filmmaker il regista Wes Ball, che ha già lavorato a produzioni come Maze Runner, e che sta lavorando a Kingdom of the Planet of the Apes.

Questo fa intendere che la produzione del live-action su Zelda sarà un qualcosa di adulto. Anche se, un’impronta molto fresca sarà data da Avi Arad, che ha fatto da produttore ai film d’animazione su Spider-Man con Miles Morales.

Il film su Zelda sarà prodotto al 50% da Nintendo e Sony Pictures Entertainment, con la Sony che si occuperà della distribuzione del titolo.

L’adattamento su Zelda sarà il primo di un titolo Nintendo dai tempi del Super Mario del 1993. Lo stesso Miyamoto aveva così parlato della difficoltà di adattare in live-action i videogiochi Nintendo:

Il motivo per cui siamo stati così refrattari nell’adattare i nostri giochi facendoli diventare film è perché nei videogiochi c’è sempre un giocatore che supera le sfide e si fa strada combattendo. La loro lotta, ed il fatto di rifare i livelli più e più volte, fa parte di tutto questo. Seguire semplicemente i punti della trama dei videogiochi non funzionerà mai in un film. Senza il coinvolgimento del giocatore questa cosa non soddisferà le aspettative.

Nonostante ciò sembra che sia arrivato il momento di vedere anche Zelda sul grande schermo. Gli ultimi due titoli del franchise che sono stati prodotti sono: The Legend of Zelda: Breath of the Wild e The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, due capolavori del genere videoludico.

C’è da capire se il live-action su Zelda cercherà di iniziare con una storia di mezzo, capace di sintetizzare e unire più titoli, o si rifarà in maniera più fedele ad un videogioco specifico. I nomi coinvolti nella produzione fanno pensare ad un amalgama tra un fantasy duro e di livello, e qualcosa capace di attirare anche un pubblico molto giovane.