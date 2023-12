Suicide Squad Isekai: il teaser trailer dell’anime e cosa aspettarci

Online è stato pubblicato il teaser trailer di Suicide Squad Isekai, la serie anime che mostra i personaggi della DC Comics in una versione alternativa, e che, negli ultimi tempi, sta rinfrescando i character della casa editrice.

Ecco il trailer di Suicide Squad Isekai.

Nel filmato vediamo Harley Quinn al fianco di Joker, in un’altra delle imprese criminali del pagliaccio del crimine, con persone imbavagliate e tratte in ostaggio. Ma la situazione, successivamente, sembra cambiare, con il gruppo della Suicide Squad che viene condotto in un’isola fantastica, piena di animali mostruosi.

La contaminazione tra tradizione orientale e DC Comics è fortissima negli elementi del trailer di Suicide Squad Isekai. Tutto ciò crea qualche reminiscenza del progetto Batman Ninja. Ma, nel momento in cui vengono tirate fuori le armi, e l’action più puro, la serie sembra ricordare delle atmosfere alla Lupin, anche a causa della musica incalzante e da jazz fusion.

La DC Comics ha realizzato il progetto in collaborazione con Wit Studio, la casa di produzione che ha già lavorato ad Attack on Titan. Il progetto sarà disponibile dal prossimo anno.

Il roster di questa versione della Suicide Squad comprenderà Harley Quinn, Deadshot, King Shark, Clayface e Peacemaker, con alla guida la solita Amanda Waller.

Gli incroci tra Giappone e DC Comics

Il progetto anime su Suicide Squad è solo l’ultimo di una serie di produzioni che la DC Comics sta portando avanti, e che stanno creando anche una certa attenzione. Ricordiamo, infatti, che su Adult Swim è stata proposta una versione di Superman animeggiante, dal titolo My Adventures with Superman.

Il successo della serie animate su Superman ha portato Adult Swim a confermare il progetto per una seconda stagione. Ed anche nei fumetti le cose non stanno andando diversamente.

La DC Comics, ed in Italia Panini Comics, hanno proposto titoli come Superman vs Food e One Operation Joker, titoli che mischiano il manga con dei personaggi importanti DC. In questo caso si tratta delle figure DC che tendono ad adattarsi allo stile manga ed orientale, piuttosto che il contrario. E tutto ciò sembra portare risultati positivi.

Il fatto di vedere in One Operation Joker il pagliaccio del crimine che alleva un neonato Batman, crea un effetto cortocircuito intrigante. E lo stesso avviene con Superman vs Food, con l’Uomo d’Acciaio che non riesce a resistere alle tentazioni del cibo giapponese, al punto da recarsi ogni sera a cena in Giappone (lui che può permettersi di spostarsi alla velocità della luce).

Suicide Squad ISEKAI, quindi, si propone di essere una nuova intrigante variante sul tema.