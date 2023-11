PlayStation 5 Slim è ora disponibile su Amazon Italia

La nuova PS5 Slim è ora disponibile per l’acquisto su Amazon Italia. Il prezzo per la versione con il lettore ottico è 549.99€. Potete acquistare il prodotto cliccando sul box che trovate qui sotto:

Come potete vedere, il prezzo proposto è lo stesso del modello standard di PS5 con lettore. Ricordiamo, infatti, che questo nuovo modello andrà a sostituire quello attualmente in commercio.

Per chi non lo sapesse, PS5 Slim è il nuovo modello della console Sony. Questa versione propone dimensioni e peso leggermente inferiori con un lettore ottico rimovibile che permette a chi ha comprato il modello digitale di trasformarlo successivamente in una versione standard. In più, la Slim presenta anche un SSD più capiente da 1 TB.

Trovate queste e tanti altri sconti sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.