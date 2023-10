PS5, nuovi modelli “slim”: schede tecniche ufficiali e confronto con l’originale

Vediamo le schede tecniche ufficiali condivise da Sony per i nuovi modelli PlayStation 5 standard e PlayStation 5 Digital.

A sorpresa, Sony ha annunciato nella giornata di ieri l’arrivo di un modello slim di PS5 che verrà proposto in due versioni, una con lettore ottico e uno senza. Questo modello andrà a sostituire il modello attualmente in commercio e proporrà diverse novità che riguardano il design, il peso e non solo.

Vediamo dunque le schede tecniche ufficiali condivise da Sony per i nuovi modelli PlayStation 5 standard e PlayStation 5 Digital e confrontiamo le nuove versioni con le originali.

Scheda tecnica modello standard:

Dimensioni esterne (protuberanze escluse): approssimativamente 358 × 96 × 216 mm (il modello precedente misura 390 x 104 x 260 mm)

Peso: 3.2 Kg circa (il primo modello pesa 4.5 Kg)

CPU: x86-64-AMD Ryzen “Zen 2” con 8 Cores / 16 Threads e frequenza variabile fino a 3.5 Ghz

GPU: Scheda grafica basata su AMD Radeon RDNA 2 con accelerazione Ray Tracing e frequenza variabile fino a 2.23 GHz (10.3 TFLOPS)

RAM: 16 GB GDDR6 a 448 GB/s

SSD: 1 TB a 5.5 GB/s in lettura

Lettore ottico: incluso

Dischi PS5 supportati: Ultra HD Blu-ray fino a 100 GB/disco

Video Output: Supporto per 4K 120 Hz, 8K, VRR (per HDMI 2.1)

Audio: “Tempest” 3D AudioTech

Porte frontali: USB Type-C (Super-Speed 10 Gbps) e USB Type-C (Hi-Speed USB)

Porte posteriori: 2x USB Type-A (Super-Speed USB 10Gbps)

Networking: Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)Wi-fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Scheda tecnica modello digitale:

Dimensioni esterne (protuberanze escluse): approssimativamente 358 × 80 × 216 mm (il modello precedente misura 390 x 92 x 260 mm)

Peso: 2.6 Kg circa (il primo modello pesa 3.3 Kg)

CPU: x86-64-AMD Ryzen “Zen 2” con 8 Cores / 16 Threads e frequenza variabile fino a 3.5 Ghz

GPU: Scheda grafica basata su AMD Radeon RDNA 2 con accelerazione Ray Tracing e frequenza variabile fino a 2.23 GHz (10.3 TFLOPS)

RAM: 16 GB GDDR6 a 448 GB/s

SSD: 1 TB a 5.5 GB/s in lettura

Lettore ottico: non incluso, acquistabile a parte

Dischi PS5 supportati: Ultra HD Blu-ray fino a 100 GB/disco, solo se si acquista il lettore ottico a parte

Video Output: Supporto per 4K 120 Hz, 8K, VRR (per HDMI 2.1)

Audio: “Tempest” 3D AudioTech

Porte frontali: USB Type-C (Super-Speed 10 Gbps) e USB Type-C (Hi-Speed USB)

Porte posteriori: 2x USB Type-A (Super-Speed USB 10Gbps)

Networking: Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)Wi-fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Come potete vedere, innanzitutto il modello slim standard avrà delle dimensioni esterne molto più contenute rispetto al modello attuale. La slim sarà infatti alta 358 millimetri contro i 390 della versione originale e largo 96 millimetri anziché 104. Inoltre, sempre tenendo in considerazione il posizionamento verticale della console, la profondità della nuova versione sarà pari a 216 millimetri contro i 260 del modello attuale, per una riduzione delle dimensioni del 30%.

A diminuire, però, sarà anche il peso. Questo nuovo modello, infatti sarà più asciutto e leggero arrivando a pesare nella sua versione standard 3,2 kg anziché 4,5. Ma non è tutto: il modello slim presenterà anche un SSD più capiente da 1 TB contro gli 825 GB della prima versione e non includerà l’attuale porta USB-A frontale, sostituita da una seconda porta USB-C.

Infine, avremo un cambiamento anche nel design: la slim presenterà infatti una linea che andrà a “spezzare” le scocche a metà e questo permetterà a chi acquisterà un modello Digital della console di acquistare la parte col lettore blu-ray e montarla sulla propria digital, così da trasformarla in una console standard.