PlayStation 5: due modelli tutti nuovi in arrivo a Natale

Con l’avvicinarsi delle festività Sony annuncia che sta per lanciare un nuovo modello (anzi, due!) di PlayStation 5. Per soddisfare l’evoluzione delle esigenze dei giocatori, i team ingegneristici e di design di SIE hanno collaborato per creare una nuova forma che offra più scelta e flessibilità. Le stesse funzionalità tecnologiche che hanno reso PS5 un enorme successo fra pubblico e critica sono contenute in un design più ridotto, insieme ad un Ultra HD Blu-ray Disc Drive e una SSD da 1TB per una maggiore memoria interna. La nuova PS5 ha dfatti un volume ridotto di più del 30% e pesa il 18% e il 24% in meno rispetto ai modelli precedenti. Ci sono quattro diversi pannelli della cover, con la porzione superiore lucida mentre quella inferiore rimane opaca. Se acquistate PS5 Digital Edition, potete aggiungere l’Ultra HD Blu-ray Disc Drive per PS5 in seguito poiché sarà venduto separatamente al costo di 119.99€.

Il nuovo modello di PS5 sarà disponibile a partire da novembre negli Stati Uniti presso rivenditori locali selezionati e su direct.playstation.com dove disponibile. Continuerà a uscire globalmente nei mesi seguenti. Una volta esaurito il modello PS5 attuale, la nuova PS5 sarà l’unico modello disponibile. In Europa, la console seguirà questa linea di prezzo:

PS5 con Ultra HD Blu-ray disc drive – 549.99 €

PS5 Digital Edition – 449.99 €

Con il nuovo modello PS5 sarà incluso uno stand orizzontale. Inoltre, un nuovo stand verticale compatibile con tutti i modelli PS5 sarà venduto separatamente al prezzo di 29.99€.

Mancano dieci giorni al lancio di Marvel’s Spider-Man 2, e altri giochi sono in arrivo poco dopo come Alan Wake 2 e Call of Duty: Modern Warfare 3. Con questi giochi in arrivo, in aggiunta alle recenti uscite come EA Sports FC 24, Mortal Kombat 1, Assassin’s Creed: Mirage e Baldur’s Gate 3, ma anche a best seller come Hogwarts Legacy e Street Fighter 6, ci sarà molto da giocare su PS5 durante le prossime festività.

