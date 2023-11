PS5 Slim si mostra in un video teardown: primi dettagli su temperature, consumi e altro

PS5 Slim mostra finalmente il suo interno nei primi video teardown che illustrano sia l’esterno che le componenti interne dell’hardware della nuova versione della console Sony.

Nei due video, che trovate qui sotto, la console viene disassemblata dagli youtuber Linus Tech Tips e Dave2D, permettendoci finalmente di avere anche delle risposte per quanto concerne sistema di raffreddamento e altre caratteristiche come consumi, temperature e rumorosità.

Innanzitutto, la differenza di dimensioni tra le due versioni appare sin da subito evidente: il modello Slim risulta del 30% più piccola in termini di volume rispetto al modello standard. Nonostante le dimensioni ridotte, però, il SoC resta in sostanza lo stesso, a dispetto di quanto ipotizzato in precedenza.

Un dato che viene confermato anche dai test effettuati sui consumi sulla rumorosità che si rivelano molto simili a quelli effettuati sul modello standard. Secondo quanto rilevato da Dave2D, infatti, PS5s assorbe 171 W con Marvel’s Spider Man 2 contro 178 W di PS5 base, arriva 183 W contro 181 W con Astro’s Playroom e tocca quota 208 W contro 203 W in Death Stranding.

Anche i test sulla temperatura si sono rivelati ottimi: sostanzialmente, viene sottolineato che questa si piazza tra 62 e 64 gradi, nei test effettuati da Dave2D, praticamente pari ai 60-63 gradi visti con il modello precedente. Di fronte ai valori ottenuti, lo youtuber Dave2D si è detto molto sorpreso che Sony sia riuscita ad ottenere gli stessi risultati, seppur con lievi variazioni rispetto al modello standard, affermando che sicuramente il merito è da attribuire a qualche altro elemento che al momento non è riuscito ancora a scovare.

“In qualche modo il nuovo modello è in grado di raffreddare tutto questo in un sistema più piccolo utilizzando lo stesso chip”, afferma lo YouTuber, mentre mette in mostra anche la ventola interna, che si rivela leggermente diversa rispetto al modello standard, nonostante sia sempre realizzata da Foxconn.

Viene, infine, poi confermata anche presenza del metallo liquido per il sistema di raffreddamento, oltre a piccole dosi di pasta termica applicata sugli elementi che gestiscono la memoria.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che PS5 Slim arriverà sul mercato in due versioni: una con lettore ottico e uno senza. Questo modello andrà a sostituire il modello attualmente in commercio con data d’uscita fissata per il 10 novembre in Giappone. Al momento, non si hanno informazioni ufficiali sulla data di lancio europea, ma probabilmente non dovremo attendere molto per scoprirlo.

Anche il prezzo dovrebbe rimanere invariato rispetto al modello attualmente presente in commercio: si parla di 549,99 euro per la versione con lettore ottico Blu-Ray e di 449,99 euro per la versione senza. Ricordiamo, però, che sarà possibile acquistare il lettore a parte al costo di 119,99 euro.

