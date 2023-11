PS5 “Slim”: data d’uscita in Italia annunciata ufficialmente da Sony

PS5 "Slim" sta per arrivare in Italia: Sony ha annunciato in queste ore la data d'uscita del nuovo modello. Ecco quando sarà disponibile.

Sony Interactive Entertainment ha annunciato in queste ore la data d’uscita ufficiale di PS5 “Slim” in Italia. Il nuovo modello di PlayStation 5, nella versione dotata di Ultra HD Blu-ray Disc, sarà disponibile per l’acquisto a partire da domani, 24 novembre 2023, presso lo store ufficiale PlayStation Direct o tramite rivenditori selezionati. Il prezzo sarà di 549,99 euro per la versione con il lettore ottico e 449,99 euro per la versione Digital.

Nell’annunciare data d’uscita e prezzi in Italia per i nuovi modelli, Sony ha inoltre ribadito che nessuna offerta o promozione è prevista per il modello Slim, sebbene debutti in Italia proprio in occasione del Black Friday.

Ricordiamo che questo nuovo modello di PS5, annunciato qualche mese fa, andrà a sostituire il modello attualmente in commercio. Si tratta di una nuova versione della console che propone diverse novità per quanto riguarda il design, il peso e non solo.

Innanzitutto, la nuova PS5 “Slim” è più snella e meno ingombrante. Le dimensioni, infatti, sono state ridotte del 30% rispetto al modello base. A diminuire è ovviamente anche il peso. Questo nuovo modello, infatti sarà più asciutto e leggero arrivando a pesare nella sua versione standard 3,2 kg anziché 4,5. In aggiunta, la Slim presenta anche un SSD più capiente da 1 TB.

Infine, abbiamo un notevole cambiamento anche nel design: il nuovo modello, infatti, è “tagliato” da una linea divisoria che spezza la scocca a metà, permettendo a chi acquisterà il modello Digital della console di acquistare la parte col lettore blu-ray e montarla sulla console, così da trasformarla in una console standard. Il lettore blu-ray verrà dunque venduto a parte e costerà 119,90€.

Se volete maggiori informazioni sui nuovi modelli di PS5, le trovate a questo indirizzo.