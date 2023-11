Dungeons & Deejay: dal 16 novembre disponibile l’episodio dal Lucca Comics & Games 2023

Da oggi, 16 novembre, è disponibile un episodio speciale di Dungeons & Deejay, realizzato direttamente durante il Lucca Comics & Games 2023. Presenti nella puntata con Francesco Lancia, a battagliare con Dungeons & Dragons, ci sono Michela Giraud, Rocco Tanica, Matteo Curti.

La produzione è affidata a OnePodcast. L’episodio è stato registrato live all’interno del Teatro del Giglio al Lucca Comics & Games

2023, ed è disponibile sull’app di OnePodcast e su tutte le piattaforme digitali.

Durante questo episodio i protagonisti guidati dal master Francesco Lancia, trasformati in potenti eroi fantasy, hanno messo in scena uno spettacolo improvvisato, trasportando il pubblico in sala nel mondo di Dungeons & Dragons, lasciando stabilire loro le sorti del gioco.

Tra elfi, mostri e incantesimi, la puntata è stata realizzata in collaborazione con Wizards of the Coast. In occasione dell’evento a Lucca Comics & Games 2023 dove è stata registrata la puntata, Francesco Lancia ha annunciato che sta già lavorando alla terza stagione del podcast che uscirà nel 2024.

Oltre alla nuova speciale puntata è possibile recuperare, attraverso l’app OnePodcast e sulle principali piattaforme di streaming audio, tutti gli episodi delle passate edizioni di “Dungeons & Deejay” e la puntata dedicata al personaggio di Erpe Nombra.

