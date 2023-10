Lucca Comics & Games 2023: gli autori israeliani del manifesto non parteciperanno

Dopo l’annuncio di Zerocalcare, che ha deciso di non partecipare al Lucca Comics & Games 2023 a causa del patrocinio di Israele alla manifestazione, ora anche gli autori israeliani del manifesto hanno deciso di non partecipare.

Ecco le parole di Tomer e Asaf Hanuka:

Abbiamo iniziato a lavorare col team di Lucca Comics & Games circa un anno fa. È stata una bellissima esperienza con tutti i membri del team che abbiamo incontrato in questa efficiente e calorosa organizzazione. Di gran lunga la migliore che abbiamo avuto in venticinque anni di lavoro in questo settore. Abbiamo accettato questo incarico con entusiasmo, per dare il nostro contributo alla nostra comunità allargata di artisti e appassionati. Ci siamo sentiti considerati e supportati in ogni passo di questo percorso. Tuttavia, dobbiamo con tristezza annunciare la nostra decisione: non presenzieremo a Lucca Comics & Games.