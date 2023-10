Biancaneve con Rachel Zegler è stato rimandato di un anno: ecco la prima foto ufficiale

Il catalogo delle uscite cinematografiche (e, conseguentemente, Home Video e in piattaforma su Disney+) della Casa del Topo subisce oggi delle modifiche abbastanza pesanti, con slittamenti e cancellazioni. La causa non è acclarata, ma almeno in parte è dovuto alla ormai annosa questione dello sciopero SAG-AFTRA che sta rompendo parecchie uova nel paniere hollywoodiano; in altri casi, invece, potrebbe essere una comoda scusa, un paravento rispetto ad altre questioni. Parliamo, ad esempio di Biancaneve, il chiacchieratissimo film di Marc Webb con protagonista Rachel Zegler (e Gal Gadot nei panni della Regina Cattiva) spostato di un anno, dal 22 marzo del 2024 al 21 marzo 2025.

Il film era ancora in fase di post-produzione ed effettivamente poteva aver bisogno di alcuni ritocchi, ad esempio al doppiaggio, ma c’è chi maligna di qualche intervento più importante, con reshots e pesanti ritocchi in digitale, quasi confermati dalla prima immagine ufficiale rilasciata insieme all’annuncio del rinvio, che vede Biancaneve insieme alle famigerate “sette creature magiche” che decisamente non sono strane e fantasiose come ce le aspettavamo dopo tanto chiacchiericcio, polemiche e tanto sbandierare il fatto di volersi allontanare dallo stereotipo del “nano da fiaba”. Staremo a vedere: del resto un altro elemento che Disney potrebbe voler stemperare è la nomea della protagonista, recentemente sotto ai riflettori per una serie di uscite sui social poco garbate, anche nei confronti del Classico originale disneyano. Vedremo come ne uscirà lo status di Zegler dopo l’imminente uscita del prequel di Hunger Games in cui è co-protagonista.

Il film d’animazione Disney-Pixar Elio è stato rinviato di più di un anno, dal primo marzo del prossimo anno al 13 giugno del 2025: qui le ragioni sono ancora più fumose e potrebbero avere a che fare con i risultati decisamente più deboli di Pixar negli ultimi anni rispetto ai fasti di un tempo, magari di un film che non convince a pieno i vertici; ma son solo illazioni e il tutto potrebbe semplicemente essere indietro coi tempi, tra gli strascichi pandemici e lo sciopero, cosa che potrebbe aver colpito anche il misterioso film programmato per il prossimo 14 febbraio e ora previsto per il 5 aprile 2024.

Infine, c’è da segnalare la totale uscita (cancellazione? Definitiva?) di Magazine Dreams, atteso film Searchlight con protagonista Jonathan Majors che doveva uscire nelle sale statunitensi l’8 dicembre e che invece non si sa che fine farà, dato che la posizione in tribunale dell’attore per un caso di violenza domestica sta creando parecchi grattacapi al marketing Disney.

