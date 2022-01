Biancaneve e i sette nani – Peter Dinklage critica il film: “Una storia fo****mente arretrata”

Peter Dinklage vuole difendere la causa delle persone affette da nanismo, e si è speso negli ultimi giorni contrastando la Disney ed il suo nuovo progetto dedicato a Biancaneve e i Sette Nani, che lo stesso interprete ha definito come “fo***mente arretrato”.

Ecco le parole di Peter Dinklage sul nuovo progetto dedicato a Biancaneve e i Sette Nani:

Sono rimasto spiazzato quando si sono espressi con orgoglio sul fatto di aver ingaggiato un’attrice latina nei panni di Biancaneve. State ancora raccontando questa storia, e converrebbe fare un passo indietro per capire cosa si sta facendo, per me è una cosa insensata. Da un lato fate i progressisti e dall’altro proponete ancora questa storia fo****mente arretrata su sette nani che vivono insieme in una caverna. Ma che c***o state facendo? Non è bastato ciò che ho fatto per la causa?