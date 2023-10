Lucca Comics & Games 2023: Il ragazzo e l’airone in anteprima, ecco quando

Durante il Lucca Comics & Games 2023 ci sarà spazio anche per la proiezione de Il ragazzo e l'airone.

Durante il Lucca Comics & Games 2023 sarà possibile assistere anche ad una proiezione di anteprima de Il ragazzo e l’airone, nuovo titolo di Hayao Miyazaki. Il film sarà proiettato in anteprima il 5 novembre.

L’Ingresso per la proiezione de Il ragazzo e l’airone sarà possibile solo su prenotazione (prenotabile nei prossimi giorni su Eventbrite), attraverso il biglietto/abbonamento del festival valido nel giorno indicato.

L’appuntamento è per Domenica 5 novembre, al cinema Astra. Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki arriverà a Lucca Comics and Games in versione originale sottotitolata.

Ecco la descrizione del Lucca Comics & Game de Il ragazzo e l’airone:

Dopo 10 anni dall’uscita al cinema di Si alza il vento, il maestro dell’animazione giapponese, vincitore del Premio Oscar per La città incantata, firma un nuovo film in grado di tenere insieme la realtà in cui viviamo, e lo straordinario mondo di fantasia partorito dalla sua immaginazione.

La proiezione sarà uno degli eventi che Lucky Red, distributore dei film dello Studio Ghibli in Italia, organizzerà nella città toscana. Il ragazzo e l’airone verrà distribuito nelle sale italiane dall’1 gennaio 2024.