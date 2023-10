GTA 6 avrà dei DLC single player, stando ad un noto insider

A quanto pare, GTA 6 avrà dei DLC single player. O almeno questo è quanto rivelato dall’insider Tez2, già noto per aver fornito diverse informazioni su contenuti legati a titoli Rockstar e perlopiù alla serie GTA.

Secondo Tez2, Rockstar avrebbe in programma di lanciare dei contenuti episodici per GTA 6 che includeranno aggiornamenti ed espansioni della mappa con il primo grosso DLC in arrivo entro un anno o due dal lancio del gioco. In questo modo sarà ridotto anche il crunch degli sviluppatori, che avranno più tempo per realizzare i contenuti.

Inoltre, l’insider sottolinea anche che Rockstar aveva in programma dei DLC single player anche per GTA 5 e che poi ha cambiato suoi piani verso la metà del 2014 a seguito del boom inaspettato di GTA Online.

Ovviamente precisiamo che nonostante l’affidabilità di Tez2, stiamo comunque parlando di indiscrezioni, con Rockstar Games che non ha minimamente commentato e confermato tali informazioni.

Ricordiamo che attualmente GTA 6 non è stato ancora neanche annunciato ufficialmente.Le poche informazioni attualmente disponibili sul successore di GTA V sono quelle che ci sono arrivate tramite il mega-leak di alcuni mesi fa, che ci ha permesso di conoscere alcune delle novità di questo nuovo capitolo, insieme naturalmente alle indiscrezioni spuntate in rete. Nell’ultimo periodo però abbiamo assistito all’arrivo di numerose fughe di notizie ed indiscrezioni, segno che qualcosa si sta muovendo e che ormai siamo vicini ad un annuncio.

