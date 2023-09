Resident Evil 4: Separate Ways, nuovo video di gameplay per l’avventura dedicata ad Ada Wong

Resident Evil 4: Separate Ways torna a mostrarsi in un primo video di gameplay che ci mostra Ada Wong in azione. Vediamo il filmato.

Famitsu ha pubblicato un primo video di gameplay di Resident Evil 4: Separate Ways, il DLC del remake del gioco dedicato ad Ada Wong e in arrivo questa settimana. Il video, che trovate qui sotto, mostra l’arrivo di Ada al castello di Salazar e il suo conseguente approdo al villaggio dove si trova Leon, con diversi scontri e anche una boss fight finale. Vediamo il filmato:

Annunciato a sorpresa in occasione dello State of Play della scorsa settimana, Separate Ways è il DLC dedicato ad Ada Wong che racconta le avventure del personaggio che si svologono parallelamente agli eventi vissuti da Leon. Per chi non lo sapesse, questa modalità era presente anche nel gioco originale e aggiunge diverse ore di gameplay al contenuto base. Esattamente come per il gioco base, anche il DLC introdurrà diverse novità: oltre a sfruttare le meccaniche di parata con il coltello, Ada Wong potrà anche utilizzare il rampino, uno strumento che si rivelerà utile sia durante gli scontri che per raggiungere luoghi sopraelevati altrimenti inaccessibili.

Vi ricordiamo, infine, che il DLC di Ada Wong non rappresenta l’unica novità in arrivo per Resident Evil 4 che sempre questa settimana riceverà l’aggiornamento della modalità Mercenari che aggiungerà Ada Wong e Albert Wesker come personaggi giocabili. Inoltre, quest’inverno arriverà anche la modalità VR che ci permetterà di vivere le avventure di Leon e Ashley in maniera unica e totalmente immersiva.

Resident Evil 4: Separate Ways arriverà il 21 settembre 2023 per tutte le piattaforme al prezzo di 9,99 euro,