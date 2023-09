Resident Evil 4 Separate Ways, trailer e data d’uscita del DLC dedicato ad Ada Wong

Separate Ways, il DLC di Resident Evil 4 è stato annunciato questa sera in occasione dello State of Play. Vediamo trailer e data d'uscita.

Separate Ways, il DLC del remake di Resident Evil 4, è stato annunciato questa sera in occasione dello State of Play con trailer e data d’uscita. A conferma dei rumor emersi nei mesi scorsi, il contenuto aggiuntivo dedicato ad Ada Wong si prepara a debuttare nel corso dei prossimi giorni. Separate Ways, infatti, arriverà il 21 settembre 2023.

Per chi non lo sapesse, la modalità in questione, presente nel gioco originale, ha per protagonista Ada Wong ed include cinque nuovi capitoli della storia in cui viene raccontato il punto di vista di Ada Wong, aggiungendo circa 3/4 ore di gameplay all’avventura.

Nel corso di questa sera, abbiamo visto in azione anche la modalità VR del gioco. Il filmato ha mostrato alcune sequenze di gioco in prima persona, inclusi alcuni combattimenti, che sembrano davvero coinvolgenti giocati con il visore PlayStation VR 2. Non è stata comunicata purtroppo ancora una data d’uscita. La VR Mode di Resident Evil 4 resta dunque attesa per quest’inverno.