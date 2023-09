Resident Evil 4: Separate Ways, nuovi dettagli e prezzo del DLC

Annunciato in occasione dello State of Play, Resident Evil 4: Separate Ways arriverà questa settimana, aggiungendo la tanto attesa modalità dedicata ad Ada Wong. A pochi giorni dall’annuncio del DLC, arrivano nuovi dettagli sull’espansione, incluso il prezzo. Separate Ways sarà disponibile a partire dal 21 settembre al prezzo di 9,99 euro.

Il DLC introdurrà la mini-campagna dedicata ad Ada Wong aggiungendo una manciata di ore di gameplay e nuovi dettagli sulla storia. “Lei era lì, prima che Leon S. Kennedy mettesse piede in quel villaggio. La sua missione? Recuperare il segreto più oscuro della setta: l’Ambra.

Ora Ada dovrà affrontare una minaccia sconosciuta che la sta divorando dall’interno, un complice con un secondo fine e un passato oscuro, e rivedrà l’ultimo uomo che si sarebbe mai aspettata di vedere: Leon S. Kennedy. Perché ha accettato questa missione? E quale strada prenderà, mentre Leon indaga sul rapimento della figlia del presidente?” recita il post sul PlayStation Blog.

Esattamente come per il gioco base, anche il DLC introdurrà alcune novità lato gameplay. Oltre a sfruttare le meccaniche di parata con il coltello, Ada Wong potrà anche utilizzare il rampino, uno strumento che si rivelerà utile sia durante gli scontri che per raggiungere luoghi sopraelevati altrimenti inaccessibili.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che sempre dal 21 settembre sarà disponibile gratuitamente il nuovo aggiornamento della modalità Mercenari che introduce Ada Wong e Albert Wesker come personaggi giocabili. Inoltre, è in arrivo anche la modalità VR che ci permetterà di vivere le avventure di Leon e Ashley in maniera unica e totalmente immersiva.

