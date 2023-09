Resident Evil 4: Separate Ways, trailer di lancio per il DLC con Ada Wong

Capcom ha pubblicato il trailer di lancio di Separate Ways, il nuovo DLC di Resident Evil 4 che sarà disponibile a partire da domani 21 settembre per PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S. Il filmato, che trovate qui sotto, ci permette di avere un assaggio delle novità introdotte nella modalità dedicata ad Ada Wong tra cui spicca senza dubbio la presenza del rampino che si rivelerà uno strumento utile in combattimento, ma anche necessario per raggiungere luoghi sopraelevati. Vediamo il filmato:

Esattamente come per il gioco base, dunque, anche il DLC dedicato ad Ada Wong sarà impreziosito dalla presenza di nuovi contenuti e meccaniche. Il video sembra suggerire la presenza di una maggiore caratterizzazione del personaggio di Ada e una maggiore veriticalità delle mappe. Se anche la storia dovesse rivelarsi più estesa, allora questa nuova versione delle avventure di Ada potrebbe davvero andare ad arricchire l’ottima offerta proposta da Capcom con il gioco base. Per scoprirlo, non ci resta che attendere poche ore.

Intanto, vi ricordiamo che Separate Ways propone una una storia complementare a quella con protagonista Leon S. Kennedy. Questa volta infatti vestiremo i panni di Ada Wong e scopriremo di più sugli obiettivi di questo personaggio.