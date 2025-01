New Glenn, il razzo progettato da Blue Origin, ha raggiunto l’orbita al primo colpo il 16 gennaio 2025. È decollato dal Launch Complex 36 a Cape Canaveral, Florida. La missione rappresenta un traguardo importante per l’azienda di Jeff Bezos.

Il razzo ha trasportato un prototipo avanzato di astronave: Blue Ring. Finanziato dal Dipartimento della Difesa, potrebbe un giorno esplorare il sistema solare. Il lancio di inaugurazione era stato rimandato per via di problemi tecnici, ma alla fine è andato tutto secondo i piani.

Il dispositivo, alto 98 metri e capace di trasportare carichi più pesanti rispetto al Falcon 9 di SpaceX, offre una carenatura più ampia capace di contenere 20 camion. Tale vantaggio rende New Glenn competitivo nel mercato dei lanci commerciali e governativi. La missione NG-1 ha attirato l’attenzione di Elon Musk, che si è congratulato con Bezos.

Blue Origin sfida SpaceX: la competizione si intensifica

Grazie a New Glenn la rivalità tra SpaceX e Blue Origin si intensifica. Bezos ha intenzione di sfidare Elon Musk nel settore dei lanci orbitali, in cui SpaceX ha lavorato per la NASA e per il Pentagono. Blue Origin, oltre a essere stata selezionata dalla NASA per il lancio di due sonde marziane, parteciperà al Progetto Kuiper, una costellazione satellitare rivale di Starlink.

Sono incredibilmente orgoglioso che New Glenn abbia raggiunto l’orbita al suo primo tentativo. Sapevamo che far atterrare il nostro booster… al primo tentativo era un obiettivo ambizioso. Impareremo molto da oggi e ci riproveremo al nostro prossimo lancio questa primavera.

Dave Limp, CEO dell’azienda

L’entrata in gioco, quindi, di Blue Origin offre nuove opportunità per abbassare i costi e diversificare il mercato. “SpaceX è stato negli ultimi anni praticamente l’unico gioco in città, e quindi avere un concorrente… questo è fantastico“, ha detto all’AFP G. Scott Hubbard, un alto funzionario della NASA in pensione. Blue Origin ha ancora tanta strada da fare prima di raggiungere i successi di SpaceX, ma per ora ha dimostrato di essere un vero e proprio competitor nel mercato del settore.