Batman Day 2023: ecco una serie di prodotti a tema da acquistare

Per il Batman Day 2023 abbiamo voluto proporre una lista di prodotti da non perdere, ideali per gli appassionati del cavaliere oscuro. Possiamo trovare fumetti, giocattoli, ma anche capi di abbigliamento provenienti da una collaborazione tra Kappa e DC Comics.

BATMAN DAY 2023

Come ogni anno, arriva un volume speciale per celebrare il Batman Day, e questa volta il tema è il team-up! Quattro racconti di Batman, con ospiti speciali come Superman, Catwoman e… Taddeo dei Looney Tunes!

LEGO DC BATMAN 76240 – IL CAVALIERE OSCURO: TUMBLER

Direttamente dalla trilogia del Cavaliere Oscuro questo set è dotato di un tetto apribile, che fornisce l’accesso ai sedili del conducente e del passeggero e al pannello di controllo. Le minifigure di Batman e The Joker sono incluse con un supporto. Con una base robusta per mostrare al meglio il modello finito.

The Flash Funko POP DC Comics Vinile Figura Batman 9 cm Esclusiva Italia

Ecco una figure Funko POP DC Comics Vinile di Batman del Film di The Flash! Questa figura da 9 cm cattura l’essenza del leggendario Cavaliere Oscuro, come appare nel film di The Flash, in un dettagliato e affascinante Funko.

BATMAN kenner Bruce Wayne ANIMATed STREET JET BATMOBILE vehicle no combat belt

Un pezzo da collezione per tutti gli appassionati della serie animata, con la vettura di Bruce Wayne che permette al personaggio di cambiarsi e diventare Batman.

Batman Classic Tv Series Batmobile with Batman and Robin 1/18 Hot Wheels DJJ39

Direttamente dalla serie TV con Adam West ecco la Batmobile, in una versione proposta da Hot Wheels.

AUTHENTIC ZED WARNER BROS

Presentiamo alcuni dei prodotti Kappa, che sono frutto di una collaborazione con DC Comics e con Hell Raton. Questa giacca da tuta è proposta al prezzo di €89,00 sul sito Kappa.com.

AUTHENTIC ZANOBI WARNER BROS

Ecco una maglia Kappa con il logo del cavaliere oscuro, che viene proposta in occasione del Batman Day, ed è frutto della collaborazione tra le due case di produzione. Il prezzo della maglia è di 45,00 euro sul sito Kappa.com, in cui potete trovare anche altri prodotti a tema.

Qui sotto vi proponiamo un approfondimento con tutti i fumetti usciti in occasione del Batman Day, e che si possono trovare sul sito di Panini.it.

