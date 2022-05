Elden Ring: Batman arriva nell’Interregno grazie ad una mod

Giocare ad Elden Ring nei panni di Batman? A quanto pare ora è possibile grazie ad una mod. Del resto negli ultimi mesi, la community dei modder sì è divertita non poco ad impreziosire l’immaginario dell’Interregno con le sue bizzarre creazioni e quella di Batman sembrerebbe non essere da meno.

La mod in questione è stata realizzata dal modder conosciuto in rete come ‘az3163693’.Questa mod consente ai giocatori PC di vestire i panni Batman e aggirarsi per tutto l’interregno come un vero Supereroe. Ovviamente, la mod non presenta alcuna animazione prese dai giochi di Arkham, ma permette soltanto di scambiare il modello poligonale del set armatura con quello del superoe DC.

La cosa interessante però è che tale mod presenta una fisica del mantello molto realistica. Una piccola chicca che farà senz’altro impazzire gli appassionati delle avventure dell’uomo pipistrello.

Se siete interessati potrete scaricare la mod di Batman per Elden Ring su Nexus Mod, a questo indirizzo.