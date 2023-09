State of Play di settembre 2023 annunciato con data e orario

Sony Interactive Entertainment ha annunciato l’arrivo di un nuovo State of Play per questa settimana. L’evento verrà trasmesso oggi, 14 settembre 2023, alle ore 23:00. Stando a quanto riferito da Shawne Benson, la responsabile delle relazioni con le terze parti, sul Playstation Blog, lo show sarà dedicato ai titoli indie, ai giochi PS VR2 e ai titoli terze parti più importanti in arrivo.

Tune in tomorrow at 2pm Pacific / 10pm BST for a new State of Play, focused on indie and third-party titles from around the world: https://t.co/ZhLh13rgnE pic.twitter.com/aYDJccpKfl

— PlayStation (@PlayStation) September 13, 2023